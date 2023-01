El actor mexicano Jorge Salinas se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que la revista TVNotas reveló que tendría una relación extramarital con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero Castillo. El intérprete está casado con la también actriz Elizabeth Álvarez, con quien tiene dos hijo y formó un horgar.

El 17 de enero, la revista TVNotas afirmó que Jorge Salinas tiene más de un año saliendo con la nutrióloga Anna Paula Guerrero Castillo. La publicación difundió información y fotografías que podrían poner en riesgo los 11 años de matrimonio que tiene el actor mexicano con su esposa Elizabeth Álvarez.

Hasta el momento, los actores mexicanos no han confirmado o desmentido lo expuesto por la revista TVNotas. Sin embargo, quien sí salió a hablar con los medios de comunicación fue Anna Paula Guerrero Castillo, la mujer señalada como la tercera en discordia. ¿Quién es ella y qué dijo? Aquí te lo contamos.

Jorge Salinas inició su carrera en 1991 cuando participó en la telenovela "Cadenas de amargura" (Foto: Jorge Salinas/ Instagram)

¿QUIÉN ES ANNA PAULA GUERRERO, LA MUJER CON LA QUE JORGE SALINAS TENDRÍA UN ROMANCE?

De acuerdo a la revista TVNotas, Anna Paula Guerrero Castillo es una nutrióloga mexicana que tendría un romance con Jorge Salinas. Ella ha sido señalada como la tercera en discordia entre el actor de telenovela y su esposa Elizabeth Álvarez.

La revista afirmó que Anna Paula Guerrero Castillo ha trabajado durante el último año con Jorge Salinas para ayudarlo a conseguir su peso ideal, pues él ha presentado problemas de salud. La médico cirujano y el artista se habrían conocido desde el 2021.

“Resultó ser médico cirujano, la conoció en noviembre de 2021 y actualmente siguen viéndose continuamente. Jorge está llevando una doble vida desde hace casi un año; y al parecer Elizabeth ya comenzó a sospechar, pues de repente llega a visitarlo a las grabaciones”, afirmó la revista TVNotas.

La públicación reveló que que Anna Paula Guerrero Castillo es 24 años más joven que Jorge Salinas. “De inicio se hicieron muy amigos, con el tiempo esta amistad se ha convertido en algo más. Engaña a Elizabeth con esta mujer de 30; es 24 años más joven que él”, agregó la publicación.

¿QUÉ DIJO ANNA PAULA GUERRERO, LA SUPUESTA AMANTE DE JORGE SALINAS?

En entrevista exclusiva exclusiva para el programa “Siéntese quién pueda”, Anna Paula Guerrero Castillo dio la cara y aseguró que entre ella y Jorge Salinas solo existe una relación meramente profesional entre médico y paciente.

“La relación que he tenido con Jorge (Salinas) ha sido completamente profesional, él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos personalmente he sido yo quien se los entrega fuera de las instalaciones no ha habido más por desgracias a veces se hacen mal entendidos”, afirmó Ana Paula.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez tienen 11 años de matrimonio (Foto: Jorge Salinas/ Instagram)

La nutrióloga también reveló que las fotografías en las que presuntamente aparece besándose con el actor se trata de un mal entendido y desmintió un romance.

“Eso fue a finales del año pasado, cuando le entregue la última medicina y nada más nos estábamos despidiendo de manera cordial”, dijo la doctora sobre las imágenes.