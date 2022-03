La actriz Elizabeth Álvarez es una de las más reconocidas en la industria de las telenovelas. En 2002, la nacida en Ciudad Juárez hizo su debut en la pantalla chica con la producción de Emilio Larrosa, “Las vías del amor”, trabajo que le hizo acreedora de gran fama y el cariño del público.

Años más tarde participó en novelas como “La fea más bella”, “Corazón indomable”, “Fuego en la sangre”, entre otras muchas; siendo este último proyecto en el que coincidió por primera vez con su actual esposo, el también actor Jorge Salinas.

Salinas y Álvarez se casaron en 2011, en la Ex-Hacienda San Agustín donde se filmó parte de la telenovela. Es así como a finales de 2015 dan la bienvenida a sus mellizos y Elizabeth decide ausentarse de la actuación para dedicarse a ellos. Actualmente, los niños tienen 6 años y a pesar de saber la profesión de su madre, no han visto ninguno de sus trabajos. A continuación, conoce el motivo detrás de ello.

Elizabeth Álvarez disfrutando de su familia en sus primeros meses como madre (Foto: Elizabeth Álvarez / Instagram)

LOS HIJOS DE ELIZABETH ÁLVAREZ NO SABEN QUE ES FAMOSA

Si bien León y Máxima, los hijos de los intérpretes de “Fuego en la sangre”, son conscientes de que su mamá es actriz, no comprenden la magnitud de su fama ni todo lo que eso conlleva. Los pequeños no han visto ninguno de sus trabajos, por lo que desconocen en qué consiste su rutina cuando sale cada día.

“Mis hijos no me ven en televisión, mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás”, expresó la mexicana durante la presentación oficial de la telenovela “La herencia”:

“Eso es lo que ven mis hijos de mí: que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque [...] Saben que voy a trabajar y que regreso”, añadió.

Elizabeth Álvarez se alejó tres años de los escenarios para dedicarse a su familia (Foto: Elizabeth Álvarez / Instagram)

¿Por qué no ven sus novelas?

La actriz explicó la razón por la que sus hijos no ven sus telenovelas, la cual está relacionada directamente a su edad y las actividades que prefiere que realicen durante esta etapa:

“Mis hijos están muy chiquitos, obviamente no pueden ver la televisión y las novelas tampoco”.

¿QUIÉN ES LA VILLANA QUE ENCARNARÁ ELIZABETH ÁLVAREZ EN “LA HERENCIA”?

La bella Elizabeth Álvarez interpretará a Déborah, la villana de La Herencia. Se trata de una mujer arribista, mentirosa, envidiosa, ambiciosa, caza fortunas y destroza hogares, según la descripción de la producción, a través de cuenta de Instagram.

“El personaje que me proponen es la villana de esta historia, cosa que estoy muy agradecida, porque es un personaje bello en toda la extensión de la palabra”, dijo la actriz las cámaras de “Hoy”, que le consultó sobre su regreso a la pantalla chica con la nueva telenovela de Juan Osorio.