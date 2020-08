Todos recuerdan a Elizabeth Álvarez , la actriz que dio vida a Marcia Villarroel Drummond, en la exitosa telenovela mexicana “La fea más bella” . La actriz fue la antagonista de la historia y hace poco, durante una entrevista, recodó la época de grabación, incluso la vez que se perdió en Alemania.

Actualmente, Elizabeth Álvarez es parte del elenco de “Vencer el desamor”, la nueva telenovela de Rosy Ocampo, ficción que busca fomentar el apoyo entre mujeres a través de la historia estelarizada por la estrella mexicana Daniela Romo. Esta se graba en Ciudad de México y se trata del regreso a las pantallas de Álvarez.

Así es, la intérprete ha estado alejada de las telenovelas durante tres años, cuando decidió ausentarse temporalmente para dedicarse a sus dos hijos, Máxima y Leon, frutos de su relación con Jorge Salinas. Tras su retorno a las ficciones, la actriz fue invitada por TLNovelas para grabar su sección “Cuando Grababa”, un espacio donde las estrellas cuentan anécdotas que vivían entre grabaciones.

LA VEZ QUE ELIZABETH ÁLVAREZ FUE OLVIDADA EN ALEMANIA

La actriz que dio vida a Marcia Villarroel Drummond en la exitosa “La fea más bella” de 2006 contó que cuando grababan la telenovela un grupo de actores del reparto, entre las que estaba ella, viajaron a Europa para grabar algunas escenas.

De acuerdo con Elizabeth Álvarez, cuando estaba en Alemania, entre cada descanso, la actriz intentaba conocer más del país. Por ello se daba el tiempo de hacer turismo hasta que le toque volver a grabar. Pero en una de esas escapadas nunca imaginó que se perdería y que, peor aún, llena de miedo sin saber cómo regresar a la locación.

Curiosamente, la vez que se perdió no estaba sola y por ello cuenta que en realidad “la perdieron” dos de sus compañeros: Sergio Mayer y Agustín Arana. Los tres decidieron dar una vuelta por la ciudad mientras las grabaciones se concentraban con la pareja protagónica, pero en el recorrido, Mayer y Arana tomaron otro rumbo mientras que Álvarez quedó sola y a su deriva.

“Me perdí en Alemania”, dijo en la conversación con TLNovelas. “Mientras filmábamos me fui con Sergio Mayer y Agustín Arana. Nos fuimos los tres mientras grababan Angélica y Jaime en una locación. Nos fuimos a tratar de conocer un poco, de hacer turismo”, agregó.

En 2006, diversas ciudades de Alemania concentraban mayor atractivo turístico que el habitual pues era el país sede del Mundial de Fútbol. Esto era un aliciente mayor para salir a conocer más de la cultura la alemana. Sin embargo, hubo un momento en el paseo que Sergio Mayer y Agustín Arana perdieron la pista de Elizabeth Álvarez.

“De repente, andando los tres juntos, Agustín y Sergio me perdieron”, relató la actriz, “creo que se fueron a otro lado y me dejaron sola y abandonada en Alemania”.

Los problemas empezaron cuando Álvarez tenía que regresar. La actriz no hablaba bien el alemán y al verse en una situación de angustia llamó a alguien de producción para que le dijera en dónde estaban grabando. Como pudo tomó un taxi, pero las cosas se complicaron cuando intentó decirle al chofer la ubicación a la que pretendía dirigirse.

Aunque admite que sintió mucho miedo, la suerte estuvo de su lado pues “de repente veo que están haciendo la locación en un monumento y le digo (al chofer) ‘stop’”. “Me bajo corriendo con mis cosas y no sabes el gusto que me dio ver a mis compañeros porque me sentí perdida”, narró la actriz que indicó que, pese a toda la angustia, para ella fue un viaje inolvidable pues a partir de allí nación una hermandad increíble con sus compañeros de elenco.

