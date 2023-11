Nadie puede negar que la carrera de David Bisbal se mantiene siempre de la mejor manera, pero en la vida no todo es alegría. El 2023 ha sido un año muy duro para el cantante español, pues logró a abrirse un poco más acerca de la enfermedad de su papá, lo cual ha significado un golpe tremendo en su vida, aunque no haya sido el único.

La otra gran preocupación del artista en este año que va llegando a su fin gira en torno a José María Bisbal Ferre, su hermano mayor. Como recordaremos, en abril pasado se denunció su desaparición y fue encontrado con vida un corto tiempo después, terminando así el dolor de cabeza de su indeterminado paradero, pero empezando otro debido a su estado de salud.

LA HISTORIA DE JOSÉ MARÍA BISBAL Y CÓMO ESTÁ AHORA

José María Bisbal Ferre ha tenido una muy buena relación con el cantante de “Bulería”, al punto de haber dejado su trabajo cuando su hermano comenzó a despegar en fama por su música y su buena voz. En aquel momento, él se convirtió en su mánager y estuvieron palmo a palmo por mucho tiempo. Su amor y respeto era enorme.

Es por ello que no llama la atención que el artista haya manifestado su preocupación cuando José desapareció y que ahora siga enfocado, en parte, a lo que le pasa debido a su complicado estado de salud que atraviesa, pero que ha ido mejorando con el pasar de los meses.

José María Bisbal Ferre ha sufrido una lesión medular que le obligó a estar internado durante cinco meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Sin que la noticia se haga pública, el hermano del cantante español ha trabajado en su recuperación y ya fue dado de alta, aunque ha quedado en silla de ruedas.

Pese a la condición en la que se encuentra ahora, José María se encuentra muy contento y optimista, pues se ha dado cuenta de que puede vivir así en un claro ejemplo de superación de él y de todas las personas que lo rodean.

“Me han dado recientemente el alta de este magnífico hospital donde he estado ingresado casi cinco meses por una lesión medular. Me han enseñado a vivir con ella; Se puede vivir así, de hecho, estoy viviendo así y soy completamente autosuficiente, no necesito ayuda de nadie”, dijo a Informalias.

José María y David Bisbal en una foto que el cantante subió para felicitar a su hermano por su cumpleaños (Foto: David Bisbal / Instagram)

SUPERÓ UN CUADRO DE DEPRESIÓN

El hecho de perder la capacidad de caminar por sí solo y haber sufrido una lesión medular, hizo que José María Bisbal entre en una depresión muy profunda y, hasta cierto modo, se puede entender que haya pasado por eso, pues representa un cambio radical para su vida y al ritmo al que estaba acostumbrado a vivir en el pasado.

Para suerte de él y de su familia, él pudo superar ese cruel momento y se dio cuenta de que debe continuar mirando hacia adelante para no perder el rumbo. Es consciente de que su estado de ánimo ha sido y es determinante en su salud.

“Llegué con una depresión bastante severa, porque esta lesión es difícil de aceptar. Pero una vez aceptada y asimilada, ¡decidí tirar para adelante! Estoy muy feliz y con muchas ganas de disfrutar de la vida”, añadió.

LE AGRADECE A SU ESPOSA

Lupe, la esposa de José María Bisbal ha sido y es una de las mujeres más importantes de su vida y nuevamente ha quedado refrendado el amor que se tienen al estar ella apoyando a su marido en este proceso muy complicado que han pasado como pareja.

De acuerdo con lo expresado por José María, él no hubiera podido superar todo este camino si no fuera por ella, quien nunca lo soltó la mano, pese a las adversidades que la vida las puso en frente.

“Sin la gran ayuda durante los primeros meses de Lupe, mi mujer, no sé lo que habría pasado”, comentó.