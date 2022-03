“La reina del Flow”, protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, es una de las producciones colombianas más exitosas a nivel internacional. La ficción conquistó al público por su trama y su talentoso elenco de actores, entre los que se encuentra Juan Palau, quien interpretó a ‘Drama Key’.

En la ficción, el personaje que interpreta Juan Palau es uno de los amigos de Charly Flow que lo acompañó cuando estaba en la cárcel. El actor y cantante es conocido en el mundo artístico colombiano y tiene toda una trayectoria en la que ha trabajado en diferentes producciones.

En conversación con La Red, Juan Palau contó que ha pasado por varios momentos difíciles en su vida y que el que más lo marcó fue el día en que fue víctima de un secuestro express. A continuación, todos los detalles.

Juan Palau dio vida a uno de los amigos de Charly Flow en “La reina del Flow” (Foto: Juan Palau/ Instagram)

LA VEZ QUE SECUESTRARON A JUAN PALAU DE “LA REINA DEL FLOW”

Durante una entrevista con La Red, el actor y cantante Juan Palau reveló que fue víctima de un secuestro express en el pasado y contó todos los detalles de este día que marcó su vida.

Según contó, esto ocurrió cuando Palau fue a recoger a un amigo y terminó amarrado y con un arma apuntándole a la cabeza. Momento en el que pensó que todo habría llegado a su fin.

“Yo me parqueé a esperarlo, lo llamé y me dijo que ya bajaba. Pasaron diez, quince minutos, me bajo del carro y hay un tipo en la entrada. El tipo me dice: ‘¿vas para donde Juanfer’? Yo le digo que sí y me dice que me está esperando arriba”, empezó a contar el actor.

“Cuando subo siento que el tipo viene detrás mío, me volteo y cuando vuelvo la mirada me tapan la boca con un guante y me ponen un revolver en la cabeza”, agregó.

Tras varias horas, uno de los hombres que lo mantenía secuestrado recibió una llamada en la que le daban instrucciones sobre qué hacer con las personas que estaban en cautiverio.

En ese momento, los secuestradores decidieron dejarlos ilesos. Fue así como primero los delincuentes salieron del lugar y les advirtieron a las personas que podían salir después de 20 minutos sino los mataban. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores.

Juan Palau aseguró que este hecho le ayudó a valorar más su vida, pues sintió que los sueños que tiene por cumplir se le derrumbaban. Sin duda, un día que lo marcó por siempre.

Cabe recordar que Juan no solo es cantante sino también ha trabajado en teatro, por lo que ha recorrido varios países. Gracias a esa experiencia pudo entrar en “La reina del Flow”, producción que lo ayudó a tener más visibilidad a nivel internacional.