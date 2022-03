“La reina del Flow”, protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, es una de las series más exitosas de los últimos años. A lo largo de sus dos temporadas desfilaron varios invitados como cantantes de música urbana y famosos del momento, como el influencer español Víctor Pérez.

Y es que la historia de Yeimy y Charly Flow cautivó al público con una trama llena de romances, venganza, problemas y mucha música. Los shows musicales, competencias y presentaciones especiales de famosos cantantes hicieron más emocionante la serie colombiana.

La segunda temporada mostró emocionantes episodios que cerraron las historias de Yeimy Montoya, Charly Cruz y Juancho, además el público pudo disfrutar la aparición de invitados especiales que le dieron más emoción a la “La reina del Flow”. En el capitulo final vimos al influencer español Víctor Pérez y aquí te contamos todo sobre él.

Víctor Pérez es toda una celebridad de las redes sociales, tiene 9,2M en TikTok y 2,2M en Instagram (Foto: Víctor Pérez/ Instagram)

¿QUIÉN ES VÍCTOR PÉREZ, EL INFLUENCER ESPAÑOL QUE APARECIÓ EN LA TEMPORADA 2 DE “LA REINA DEL FLOW”?

El influencer español Víctor Pérez apareció en el último capítulo de la temporada 2 “La reina del Flow” como invitado especial. Su participación emocionó a sus miles de fans que están pendientes de él y lo siguen a través de sus redes sociales.

Víctor Pérez es toda una celebridad de las redes sociales, tiene 9,2M en TikTok y 2,2M en Instagram. Pero él no solo está enfocado en su posicionamiento en estas plataformas, el joven está centrando sus esfuerzos en otras escenas como la música y la actuación.

Su manager, David Navarro, contó al portal “Los 40″ que ha Víctor Pérez ha tomado clases de canto con un tenor y ha trabajado por reconocidos productores. De esta manera, el joven español quiere poner a prueba su talento en otras canchas diferentes a las redes sociales.

“Ha hecho sus clases de canto con un tenor, no es que haya dicho voy a cantar, la línea del frikismo es muy delgada en los influencers, y yo vi que le gusta, que lo vive. Ha trabajado con el productor de Il Divo, con productores boricuas, ha sido una cosa muy seria”, contó su manager.

Además, David Navarro dejó en claro que Víctor Pérez no es solo un influencer si no que está demostrando que tiene talento en disciplinas como la música y la interpretación. Es por ello que el joven esta trabajando duro para hacerlo bien.

“La última canción que sacó se puso tendencia en 33 países en dos días, no por sus números en redes sino porque gustó la canción. Poco a poco va consiguiendo ese punto de equilibrio hasta conseguir que La reina del flow ya se interese por él para la tercera temporada”, contó.

Por su parte, Víctor Pérez contó que ha empezado a producir. “No ha retocarme la voz porque eso es más complicado. Pero si me meto, en un añito ya lo sé hacer porque en dos días ya me sé grabar yo”, contó al portal “Los 40″

“Yo veía a los productores y decía ‘qué difícil’, peor me metí un día entero viendo tutoriales y me sé grabar y retocar un poco el autotune para que me quede la voz perfecta. Creo que es lo más difícil”, agregó.

Sobre su participación en la temporada 2 “La reina del Flow”, Víctor Pérez afirmó que disfrutó mucho esa experiencia y que hizo grandes amigos mientras estuvo filmando con el equipo de la serie colombiana que es todo un furor en Netflix.

“Cuando David me dijo que nos íbamos para allí a grabar me quedé flipando porque es mi serie favorita. Estuvimos dos días, nada más grabar y volver. Estaba Rauw Alejandro y la gente de allí fue muy maja y me llevo muchas amistades de allí”, contó.