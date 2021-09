Majida Issa y Andrés Sandoval son dos reconocidos actores colombianos que han destacado por su trabajo en diferentes producciones, que los han llevado a alcanzar la fama internacionalmente.

Por un lado, la actriz de 40 años es recordada por su papel de Yesica Beltrán, alias ‘La Diabla’, en las tres temporadas de la exitosa serie “Sin senos sí hay paraíso”, mientras que el histrión de 38 años es conocido actualmente por dar vida a Juancho en las dos entregas de “La reina del flow”.

Si bien, cada uno destaca en lo que hace y están enfocados en sus proyectos, pocos saben que hace años fueron novios, y aunque llegaron a ser considerados una de las parejas más estables de Colombia, su romance llegó a su fin en medio de polémicas que los afectaron. A continuación, todo sobre su historia de amor que acabó muy mal.

A lo largo de los años, los actores han destacado en las producciones que han integrado (Foto: RCN / Instagram de Majida Issa)

¿CÓMO FUE LA TORMENTOSA RELACIÓN ENTRE MAJIDA ISSA Y ANDRÉS SANDOVAL?

Majida Issa y Andrés Sandoval se conocieron en 2012 cuando protagonizaron la telenovela “Corazones blindados”. En medio de las grabaciones, el amor de sus personajes en la ficción traspasó las pantallas, algo que fue bien recibido por la audiencia y los medios del espectáculo.

LA CONVIVENCIA FUE UNA PESADILLA

Tanta era la pasión y la necesidad de estar juntos, que no tardaron en convivir, pero lo que pensaban iba a ser una bonita historia, poco a poco se convirtió en una pesadilla. Los desacuerdos comenzaron a surgir y las discusiones llegaron, las cuales eran cada vez más fuertes, que hasta sus vecinos se quejaban de la situación.

Las peleas no cesaron y se intensificaron, por lo que ambos decidieron poner fin a su noviazgo en 2016. Para aquel entonces, los actores estaban muy afectados que no podían verse y rehuían a las entrevistas.

La Diabla es el personaje por el cual es reconocida Majida Issa, al convertirse en la villana más odiada de la narcoserie "Sin senos sí hay paraíso" (Foto: Telemundo)

INFIDELIDADES Y MALTRATOS

El actor Andrés Sandoval reveló durante una entrevista a “Diva Rebeca” los motivos por los que su noviazgo llegó a su fin y reconoció que no solamente le hizo daño a Issa sino también a varias mujeres, pues tuvo una época en la que se volvió adicto al sexo y a las drogas, por lo que también maltrataba a sus parejas.

“Ya te he contado todo, no necesitas nombres, pero seguramente le hice daño a ella [Majida Issa] y muchas otras. Yo era un tipo agresivo (…). En 2014 llegué al punto máximo de alcohol, llegué al punto máximo de drogas, de sexo desordenado, y además que si tenía novia me escapaba para ser infiel, yo no podía ser fiel, no podía ser leal. Entonces era un pico que estaba haciéndome mucho daño y haciendo mucho daño a otros, y me quedé literalmente solo”, manifestó.

Asimismo, añadió que al no poder ser fiel, pues llegó a tener nueve parejas en simultáneo, perdió a persona valiosas. Actualmente, el histrión está casado y tiene dos hijos.