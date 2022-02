Sin lugar a duda, “La reina del Flow” se convirtió en todo un éxito e hizo despegar a nivel internacional la carrera de varios de los actores que participar en ella. Aunque la segunda temporada llegó a su fin en septiembre de 2021, nadie podrá olvidar la rivalidad que se originó en la trama entre Charly Flow y Juancho Mesa, despertando todo tipo de sentimientos en quienes seguían la serie colombiana.

Aunque la química detrás de las cámaras era evidente por los videos que subían los mismos histriones mientras descansaban de las largas jornadas de grabación, los internautas y los mismos medios de comunicación se percataron que al parecer no todo era color rosa en los estudios o locaciones. ¿Por qué?

Si revisamos los videos que subía el elenco en los intermedios, se pudo notar que siempre había alguien ausente, nos referimos a Andrés Sandoval; por lo que muchos piensan que él evitaba estar junto a sus compañeros porque no se llevaba bien con Carlos Torres.

Debido a las especulaciones que surgieron, te contamos si realmente ambos actores tenían tan mala relación como para que no quieran verse o estar juntos cuando las cámaras se apagaban. Incluso hay quienes piensan que ese “odio” en pantallas era cierto.

En "La reina del flow", las peleas entra Juancho Mesa y Charly Flow era una constante (Foto: Caracol TV)

¿CARLOS TORRES Y ANDRÉS SANDOVAL SE LLEVABAN MAL CUANDO GRABABAN “LA REINA DEL FLOW”?

Andrés Sandoval, el actor de Juancho Mesa en “La reina del Flow”, dio una entrevista con Diva Rebeca para referirse a la relación que tiene con su colega Carlos Torres, quien interpreta a Charly Flow.

Él en todo momento negó que no se lleve bien con el protagonista de la serie colombiana; por el contrario, refirió que el no estar cerca de alguien en alguna foto o video, no quiere decir que le tenga antipatía, sino que es parte de su carácter.

“Alguna vez hice un comentario que ni siquiera era de Carlos Torres, sino sobre Charlie Flow el personaje. Lo sacaron de contexto y yo solo estaba diciendo que el estereotipo del atractivo de Charly gusto mucho al público”, manifestó.

“Con Carlos Torres nos llevamos bien, lo que pasa es que yo soy poco amiguero. Yo cuando estoy trabajando, estoy como muy metido en el trabajo y la gente hay como: ‘¡Ay, ya!’”, precisó para dar por terminado ese punto.

¿QUIÉN ES ANDRÉS SANDOVAL?

Andrés Mauricio Sandoval Mejía nació en Medellín el 18 de noviembre de 1982. Es reconocido por participar en producciones como: “Rosario Tijeras”, “Tres Milagros”, “Corazones blindados” y “La reina del flow”.

Representó a Colombia en el Festival de Cannes con su cortometraje Zmartwychwstanie (Resurrección). Durante este tiempo Andrés ha mostrado sus habilidades como director y guionista con algunos de sus cortos.