Juan Soler es un actor argentino que ha triunfado como galán de telenovelas en México y también como actor de televisión, pero, como cualquier otra persona, es un ser humano con sentimientos y que por momentos ha experimentado lo que es tocar fondo y sentirse deprimido o sin rumbo alguno.

MÁS INFORMACIÓN: Juan Soler reveló que salvó de morir a Verónica Castro

Con la valentía del caso, Soler ha reconocido en una entrevista con Mara Castañeda que estuvo durante mucho tiempo deprimido y que la pasó muy mal, pero felizmente, pudo recuperarse y sentirse vivo nuevamente.

¿QUÉ PROVOCÓ DEPRESIÓN EN JUAN SOLER?

El actor de 56 años aseguró que el momento más difícil de su vida fue cuando se divorció de su exesposa, Maki Moguilevsky, con quien había tenido una larga relación de matrimonio de 15 años, tiempo en el cual tuvieron a dos hijas.

“Para mí fue un golpe muy fuerte. Estuve dos años deprimido donde fui un inservible, no produje nada, no aceptaba trabajos, no trabajaba y hacía un esfuerzo enorme cuando me tocaba ir a trabajar, fu un impasse bastante duro”, fueron algunas de sus palabras en la conversación.

Pese a que nunca se revelaron los motivos del divorcio de esta pareja que aparentaba ser muy sólida, el argentino comentó que fue ella quien tomó la decisión de tomar caminos diferentes.

“La explicación que viene del otro lado es que ella maduró de una forma diferente, que algo cambió en ella. Se lo respeto totalmente y ya, y se acabó”, añadió.

EL FINAL DE SU RELACIÓN

La pareja de actores se casó el 20 de diciembre de 2003 en Acapulco y fruto de esa unión nacieron sus dos hijas: Mía y Azul.

Cuando ella supo de su segundo embarazo, le dedico unas palabras a su amado. “Cada vez que estás embarazada sientes miedo, pero ya estando en el momento no. Me sentí supertranquila y en muy buenas manos”.

Por su parte, Juan Soler dijo sentirse orgulloso de la esposa que tenía y de sus hijas. “Lo más importante es la familia, es lo más maravilloso que le puede pasar a un hombre”.

Lamentablemente, el amor que se juraron llegó a su fin en noviembre de 2018 y todo se conoció gracias a un comunicado dieron a conocer los motivos de su divorcio.

“Nuestra relación sufrió una fractura debido a la distancia que se mantuvo a causa de los proyectos que ambos realizamos en diferentes países. El mantener una distancia constante no fue favorable para nuestra relación. Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de nuestras hijas que siempre serán nuestra prioridad”, señalaron.