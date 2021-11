¿Cómo se reconciliaron Juan Soler y Adriana Nieto? La pareja de actores es recordada por haber dado vida a Enrique Gallardo y Natalia Sandoval, respectivamente, los protagonistas de la telenovela “Locura de amor”. La producción de Televisa no solo se hizo popular su historia sino también por lo que pasó detrás de las cámaras: el desencuentro entre las estrellas de la ficción, que terminó con la salida de Nieto -reemplazada por Irán Castillo- y una reconciliación que tomó muchos años tras el final de la serie.

La ficción fue una de las más vista de su época. Apareció en 2000, con un estilo juvenil, y mostró a un dúo que demostraba una gran química en las escenas que llegaban a la pantalla chica.

Sin embargo, los espectadores no sabían de los problemas que tenían Soler y Nieto durante la filmación de la telenovela. De acuerdo a medios locales, en ese entonces, Nieto se quejaba de que el aliento de su coprotagonista hedía a alcohol, por lo que no quería besarlo.

Luego, la actriz mexicana fue retirada de la serie y trascendió que solía llegar tarde a los días de grabación. Tras su despido, no hubo noticias de un reencuentro entre los actores, hasta que, después de 21 años, los protagonistas de “Locura de amor” aparecieron juntos en una fotografía.

Han pasado dos décadas desde que se estrenó la telenovela Locura de amor (Foto: Televisa)

¿CÓMO FUE EL REENCUENTRO ENTRE JUAN SOLER Y ADRIANA NIETO?

Juan Soler y Adriana Nieto, protagonistas de “Locura de amor”, volvieron a reencontrarse, tras 21 años de su pelea en la telenovela de Televisa, en el programa “Sale el sol”, conducido por el actor argentino.

La artista mexicana fue quien subió una fotografía junto a Soler en su cuenta de Instagram, a manera de anunciar que el pasado quedó atrás. “¡Qué lindo reencuentro”, fue la descripción de la publicación.

Soler tuvo como invitada a Nieto en el mencionado espacio televisivo mexicano y cada uno dio su versión de los hechos, aunque no especificaron en qué año fue que conversaron para cerrar la amarga experiencia que no los dejó darle un final a su trabajo en conjunto.

¿QUÉ CONTARON LOS ACTORES DE “LOCURA DE AMOR”?

Juan Soler manifestó que le apenó no haberle dado el final que merecía su colaboración. “Tuvimos un problema nosotros cuando trabajamos, sé que no era voluntad tuya porque no eres así, eres un gran ser humano, eres una mujer generosa valiente y talentosa”, manifestó en referencia a Adriana Nieto.

“Siempre dije que eres de las actrices más talentosas con las que me ha tocado trabajar en toda mi carrera. Sí me dio mucha pena que no hayamos terminado el proyecto como merecíamos, porque nos merecíamos que hoy la gente nos viera juntos y tuviera en su mente a esa pareja ideal, porque lo éramos”, agregó.

Mientras que la actriz mexicana explicó que retomaron la comunicación cuando Soler la recomendó para un trabajo. “Hubo muchas cosas ciertas, muchas mentiras, pero Juan y yo nunca volvimos a hablar, pasaron años y de repente me contacta y me dice ‘Adriana, estoy en Miami, están buscando buenas actrices para protagonizar y quiero decir que me gustaría recomendarte’”, señaló.

Luego, dio algunas razones por las que, desde su lado, motivaron a que la relación con su compañero de trabajo terminara mal. “Nos empezamos llevando muy bien, después yo creo que se juntaron muchas cosas, fueron muchos meses de grabación, mucho estrés, mucha inmadurez de mi parte, también lo he dicho, y la verdad es que sí terminaron las cosas bastante mal, fue una pena, y creo que nunca pudimos platicar Juan y yo hasta varios años después”, detalló.