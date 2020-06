Aunque ha pasado más de un año desde que los actores Juan Soler y Magdalena Moguilevsky decidieron divorciarse tras 15 años de haber estado casados, son muchas las personas que se preguntan por qué la exesposa del argentino nacionalizado mexicano continúa usando el apellido de su exmarido.

Si bien, la mayoría piensa que esto se debe a que ambos tienen dos hijas en común y prefieren mantener ese lazo por un periodo más, lo cierto es que varios esperan que en algún momento esta pareja se reconcilie y continúe disfrutando de su amor.

Sin embargo, a raíz de las constantes preguntas que le hacen los seguidores a Maky Soler sobre ese tema, ella decidió compartir un video para detallar las causas reales por los que aún lleva el apellido de su ex.

Juan Soler y su exesposa tienen en común dos hijas (Foto: Getty images)

¿POR QUÉ USA EL APELLIDO DE SU EX?

Para ello, la argentina usó sus redes sociales donde mencionó por qué continúa llamándose “Soler”. “No me gusta dar explicaciones, pero parece que tengo [que hacerlo]. ¡Qué horror!”, empezó.

“Uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre de usuario tan fácilmente. Las oficinas [de Instagram] están cerradas, yo no soy buena con la tecnología [y] la verdad que no me molesta”, precisó.

Por tal motivo, señaló que ni bien pueda cambiar su apellido en redes lo hará de inmediato. “Los amo. Espero les haya aclarado sus dudas porque me hablan mucho y no entiendo cuál es la preocupación”.

UNA RELACIÓN QUE LLEGÓ A SU FIN

La pareja de actores se casó el 20 de diciembre de 2003 en Acapulco. Fruto de esa unión nacieron sus dos hijas: Mía y Azul.

Cuando ella supo de su segundo embarazo, le dedico unas palabras a su amado. “Cada vez que estás embarazada sientes miedo, pero ya estando en el momento no. Me sentí supertranquila y en muy buenas manos”.

Por su parte, Juan Soler dijo sentirse orgulloso de la esposa que tenía y de sus hijas. “Lo más importante es la familia, es lo más maravilloso que le puede pasar a un hombre”.

Lamentablemente, el amor que se juraron llegó a su fin en noviembre de 2018. En un comunicado dieron a conocer los motivos de su divorcio.

"Nuestra relación sufrió una fractura debido a la distancia que se mantuvo a causa de los proyectos que ambos realizamos en diferentes países. El mantener una distancia constante no fue favorable para nuestra relación. Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de nuestras hijas que siempre serán nuestra prioridad”, señalaron.

