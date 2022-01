“Too Hot to Handle” (“Jugando con fuego” en español) estrenó su tercera temporada el 19 de enero de 2022 en Netflix, después de dos exitosas entregas que mantuvieron al público en vilo. En esta oportunidad, los nuevos participantes del reality creado por Laura Gibson viajaron a una isla tropical en Turcas y Caicos, donde se formaron las apasionadas parejas que han encendido las pantallas en más de una ocasión.

Como en anteriores ediciones, fueron diez los solteros que aceptaron participar en un reality show durante cuatro semanas para encontrar el amor y $ 100,000, ignorando las letras pequeñas del contrato que al final cambia una importante regla del juego: la intensidad del contacto físico.

La tercera temporada se grabó a inicios del 2021, por lo que ha pasado casi un año y muchas cosas han cambiado. Lo que significa que no todas las relaciones que se formaron estarían intactas. En las siguientes líneas, conoce qué pasó con los participante de “Too hot to handle 3″.

¿QUÉ PASÓ CON LOS CONCURSANTES DE “TOO HOT TO HANDLE 3″

Nathan Soan Mngomezulu

Nathan, el rompecorazones de la temporada, fue el que más reglas rompió y aún así estuvo a nada de saborear la victoria. Pese a las tentaciones mantuvo su compromiso con Holly, aunque es difícil determinar si continúan juntos.

Harry Johnson

Junto a Beaux, Harry conformó la pareja más querida de la temporada. Los novios abandonaron la isla con el premio y una historia de amor única. Los jóvenes se han mostrado cariñosos en las redes sociales, a través de la sección de comentarios.

Roberto/ Truth

Truth fue el primer expulsado de la isla. Intentó conquistar dos chicas a la vez y eso le jugó en contra a lo largo de la temporada. Aunque terminó solo, ha recibido algunos comentarios románticos por parte de Jaz, lo que indica que al final limaron asperezas.

Patrick Mullen

El curioso y hábil Patrick fue el único que abandono la isla por voluntad propia, habiendo aprendido todo lo que pudo. Actualmente se encuentra de vuelta en su isla natal, donde se espera ponga en práctica lo que le enseñó el programa.

Stevan Ditter

Uno de los que conquistó a Georgia en un inicio pero que luego fue rechazado. Tras darse otra oportunidad en el amor e intentar algo con Olga, quedó nuevamente soltero y lo último que se sabe de él es que se rompió la clavícula haciendo snowboard.

Holly Scarfone

Desde los primeros minutos del programa, Holly y Nathan parecieron comprometerse el uno con el otro y aunque hubieron algunas pruebas en el camino, nunca dejaron apagar la llama de la pasión. Sin embargo, no existen fotos que los muestren juntos ni hay intercambio de comentarios.

Izzy Fairthorne

Tras una amarga decepción, todo parecía indicar que Izzy había sido flechada por Jackson, aunque en los últimos episodios este fue visto más cercano a otra fémina. Desafortunadamente, los chicos no habrían concretado una relación, ya que no parecen tener comunicación en redes sociales.

Jazlyn Holloway

Aunque al inicio se vio envuelta en un triángulo amoroso y después intento conocer a otro participante, nunca logró crear una conexión y eso la terminó por sacar de la competencia. No parece estar con pareja, más si se le muy feliz junto a sus nuevos amigos.

Beaux Raymond

Beaux fue uno de los personajes que ganó relevancia con el paso de los episodios y al final se convirtió en una de las favoritas. Muchos se preguntan si aún mantiene una relación con Harry, algo difícil de descifrar pues no han compartido fotos juntos.

Georgia Hassarati

La australiana despertó pasiones desde que puso un pie en la casa de playa. Pese a que intentó crear un vínculo amoroso con Stevan y Gerrie, al final decidió no forzar las cosas y se enfocó en sí misma. Por lo que indican sus redes sociales, se encuentra en un gran momento de su vida, disfrutando la compañía de su perro Sponge.