Tras siete años sin publicar, Julieta Venegas lanza al mercado una nueva producción musical llamada “Tu Historia”. La cantante mexicana habla acerca de su nuevo disco, en el que tiene una colaboración con Bad Bunny. Además, confiesa que se inspira en Rosalía.

En entrevista para la revista “S Moda” de El País, Julieta Venegas hace un repaso por sus casi 30 de carrera musical y las decisiones que tomó en el camino. Una de ellas es que eligió el camino de la independencia y se desligó de su discográfica Sony Music.

Otra revelación que hizo Julieta Venegas fue que “ama a Bad Bunny”, con quien realizó una colaboración. No solo eso, la artista mexicana también confesó que Rosalía es una de sus fuentes de inspiración y que le escribe por redes sociales. ¿Qué más dijo? Aquí te lo contamos.

Julieta Venegas le escribió unas letras a Bad Bunny y se confesó fan de Rosalía (Foto: Julieta Venegas/ Instagram)

JULIETA VENEGAS ESCRIBIÓ PARA BAD BUNNY

Julieta Venegas está promocionando su nuevo disco “Tu Historia”, en el que ha realizado colaboraciones audiovisuales con las directoras Ana y Lola Piñero y con cantantes como Sen Senra o Bad Bunny.

Sobre su colaboración con el Conejo Malo, Julieta Venegas reveló lo siguiente: “en mitad de la pandemia. Estaba encerrada en casa en pantuflas cuando Tainy, el productor, me dijo que quería que escribiera una respuesta a un tema que cantaba Benito. Yo amo a Bad Bunny y le dije que me lo mandara rápidamente. Fue una fantasía”.

La compositora mexicana reveló qué opinaron sus amigos y su hija de 12 años cuando ella les contó que le escribió al reguetonero más conocido del mundo. Ellos no podían creer lo que había pasado.

“Me dijo: “¿Le has dicho a Benito ‘sin miedo papito, ven y dame más’?”. “¡Claro!”, respondí. “Si él me canta ‘lo siento bebé’, ¿Qué voy a decir?”. Hay amigos que no creen que yo haya escrito eso”, contó la intérprete de “Limón y sal” a la revista “S Moda” de El País.

ROSALÍA SE DECLARA FAN DE ROSALÍA

Julieta Venegas tiene varias fuentes de inspiración a la hora de hacer música y componer. La mexicana sigue a muchas mujeres dentro de la industria, como Rosalía, la española que está en uno de los mejores momentos de su carrera.

“Rosalía es excepcional, una diosa. El otro día no me encontraba bien antes de salir a cantar y pensé: “Que diosita Rosalía me cuide”. A veces le escribo por Instagram en plan: “Te amoooooooo””, reveló.