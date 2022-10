Sin duda alguna, Rosalía se ha convertido en una de las cantantes más exitosas en su país, España, pero también en otras partes del mundo, como Estados Unidos y América Latina, regiones en las que sus canciones se han posicionado en las principales plataformas de reproducciones y donde suelen viralizarse en redes sociales como TikTok, Instagram y demás.

El éxito y fama que está cosechando la joven catalana también se ve reflejado en la cantidad de fanáticos que tiene a sus 30 años de edad. Es más, basta ver que en su cuenta de Instagram ya tiene más de 22 millones de seguidores para entender que su ama va muy en serio y que aún tiene muchísimo pan por rebanar en el futuro.

Debido al gran público que ha acumulado en los últimos años, es normal que se quieran saber algunos datos de ella que muy poco se conocen, así que, en esta oportunidad, vamos a hablar un poco sobre un accesorio que ella y la mayoría de mujeres suelen utilizar en su vida diaria y que algunos hombres han sabido implementar también en sus outfits: su bolso.

Pero no solo hablaremos de las cosas que lleva consigo en su bolso sino, de este accesorio en sí, el cual no es de ninguna marca reconocida o algo por el estilo. Rosalía, fiel a su estilo, innovó en este aspecto con algo muy característico de ella y que, evidentemente, no pasa desapercibido.

EL EXTRAÑO BOLSO QUE USA ROSALÍA

En una entrevista para el canal de YouTube de Vogue España, Rosalía se presentó para hablar sobre el bolso o cartera que usa y no se apareció con una confección de algún diseñador que puede costar miles de dólares sino, con un casco de moto, en el que mete todas las pequeñas cosas que lleva en su rutina diaria.

La cantante explicó que toda su vida ha estado rodeada de motocicletas y que se sienta más cómoda usando un casco como si fuera un bolso, lo cual refrenda su innovador estilo.

“Este es mi bolso favorito porque siempre he ido en moto desde que tengo uso de razón de acuerdo de ir en motos con mis padres, así que forma parte de mi vida y este es mi bolso favorito”, indicó.

Rosalía usa un casco de moto como si fuera un bolso (Foto: Vogue España / Youtube)

¿QUÉ COSAS LLEVA ROSALÍA EN SU BOLSO?

Durante la entrevista ya mencionada, la española procedió a sacar todas las cosas que tenía entro de aquel bolso que le gusta tanto y sorprendió mucho con cada una de ellas. Eso sí, los objetos que están ahí tienen un significado.

Lo primero que mostró la cantante es una notita que hace años un fanático le dio en un avión, en la que se pueden leer palabras de motivación con la finalidad de que siga adelante en la música y que nunca se rinda. Según ella, ese pedazo de papel le hizo muy feliz aquel día.

Luego mostraría un poco de gloss para los labios, pues no le gusta estar maquillada todo el día, así que lo utiliza cuando la situación lo amerita. Del mismo modo, enseñó un cepillo y una goma para amarrarse el cabello en caso necesite verse presentable para alguna reunión o fotografía.

Después de haber enseñado esas cositas, empezaría lo raro, por así decirlo. Y es que Rosalía sacó de su bolso un aguacate o palta, como se le dice en algunos países, asegurando que es parte de su desayuno favorito y que todos los días come uno.

También carga en el casco de motocicleta un libro que se lo regaló la mamá de una amiga, el cual aún no puede terminar de leer.

Retomando lo extravagante, la española reveló que tiene una gran raíz de jengibre, la cual usa para hacerse infusiones cuando está en la calle.

Además, mostró sus tarjetas de crédito y débito, así como algunos recordatorios de los países que ha visitado. Para finalizar, también enseñó un cepillo y pasta dental, así como un sobre de mayonesa, ya que le gusta mucho ese producto.

ROSALÍA MUESTRA TODO LO QUE TIENE EN SU BOLSO

Revisa la entrevista completa con Vogue España, en la que Rosalía enseñó todas las cosas que carga en su bolso.