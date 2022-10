El 2022 es uno de los mejores años en la carrera artística de Rosalia Vila Tobella, más conocida como Rosalía, la cantante española que se ha vuelto tendencia en plataformas musicales y redes sociales gracias a exitosos temas como “Motomami” y “Despechá”.

Además de sus populares canciones, la celeb de España se encuentra realizando la gira “Motomami World Tour”, consiguiendo varios sold outs en sus presentaciones en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, pese a que también vivió un lamentable incidente cuando un asistente la golpeó con un ramo de flores.

Por si fuera poco, recientemente se confirmó que la cantante será parte de un gran proyecto que la unirá con destacadas figuras de la música internacional.

Rosalía se encuentra realizando la gira "Motomami world tour" (Foto: captura de YouTube)

EL MUSEO DE LOS GRAMMY

Recientemente, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos anunció su intención de crear un museo que reconozca a los más grandes exponentes de la música y fomente la cultura entre los más jóvenes.

Debido a esto, la organización reunió a Rosalía, Bruno Mars, Shawn Mendes, Dua Lipa y Billie Eilish, cinco importantes figuras de la música actual, para convertirlas en copresidentes del programa.

El nuevo proyecto tiene como objetivo incentivar la enseñanza, la educación y la cultura musical entre la población más joven, recaudando fondos por casi 5 millones de dólares, los cuales serán invertidos en exposiciones, cursos y talleres, entradas y tours gratuitos por el museo, entre otros.

De acuerdo con un mensaje difundido por la organización, “la Campaña de Educación Musical busca democratizar y ampliar sus programas educativos y comunitarios. Los fondos recaudados proporcionarán la entrada gratuita al Museo GRAMMY en el centro de Los Ángeles para todos los estudiantes, y el acceso ampliado a sus programas de educación musical en todo los Estados Unidos”.

Los cantantes fueron nombrados copresidentes de la fundación (Foto: Grammy Museum / Instagram)

La cantante española se mostró emocionada por la invitación y se comprometió con la actividad que impulsan la organización de los Grammy.

“La música es una forma de arte y comunicación tan importante que no hay un solo día que no me sienta agradecida de haber podido estudiar música desde que tenía nueve años. No sería quien soy si no pudiera crecer siendo músico como lo hice. Siento que la música hace del mundo un lugar más cálido”, reflexionó durante su visita a Los Ángeles.

“Todos merecen la oportunidad de tener acceso a la educación musical. Ser parte de esta campaña es importante para mí porque ahora los niños de diferentes orígenes podrán aprender en un entorno de apoyo”, añadió la intérprete de “Con altura”.

Por su parte, Bruno Mars ha asegurado que “ama a los niños”, por lo que no dudó en aceptar la invitación de la organización para unirse al programa.

Además de este, Dua Lipa destacó que se encuentra “absolutamente encantada y honrada de hacer este trabajo con los copresidentes”, además de destacar que “el acceso a la educación musical tiene el poder no solo de dar forma a la próxima generación de la música, sino que también proporciona una salida creativa que es crucial para el desarrollo de un niño”.