Los seguidores de “Jumanji” no hubieran esperado mínimo diez años para ver una secuela de la película protagonizada por Robin Williams. Así lo reveló Chris Van Allsburg a Syfy Wire, donde dio detalles de la secuela que iba a salir, de manera inmediata, tras el éxito en la taquilla de la cinta basada en su cuento homónimo. La primera entrega, aparecida en 1995, recién tuvo una especie de continuación con “Zathura”. ¿Qué pasó en medio de estos dos momentos de la franquicia?

“Jumanji: Welcome to the Jungle” y “Jumanji: The Next Level”, para Jack Black, aparecieron como la tercera y cuarta entrega de “Jumanji”, ya que “Zathura” estaba en la misma línea de las creaciones de Van Allsburg.

Estas dos películas se estrenaron en 2017 y 2019 y fueron éxitos de taquilla a nivel internacional, superando los 800 millones de dólares. A pesar de esto, no fueron tan emblemáticas como la primera entrega.

El logro comercial y cultural pudo haber continuado una historia de manera orgánica, pero nunca vio la luz y se optó por “Zathura”, libro que había trabajado Van Allsburg y que entusiasmó a los productores, aunque fue un fracaso en los cines.

Robin Williams siendo absorbido por el piso de madera en "Jumanji". En la secuela, se iba a convertir en una rana (Foto: Teitler Film)

¿CÓMO ERA LA SECUELA DE “JUMANJI” QUE NO VIO LA LUZ?

La secuela de “Jumanji”, que nunca se hizo, de acuerdo a Chris Van Allsburg, contaba la historia de cómo el juego, tras quedar en la costa de Francia, regresa a Estados Unidos, específicamente a Washington D.C.

El autor del cuento infantil homónimo dijo a Syfy Wire que no sabía si hubo un escritor involucrado pero que la trama mostraba al juego en Normandía, donde llegó flotando, y que el presidente de los Estados Unidos era el encargado de regresar el juego a su país.

“Les ha prometido a sus hijos que se traerán un recuerdo de su viaje. Y, entonces, el séquito presidencial se detiene en esta pequeña tienda de antigüedades en Normandía y el presidente entra y encuentra este viejo juego de mesa, ‘Jumanji’. Lo empaca y lo lleva de regreso a Washington y luego pasa todo el caos que el juego puede generar en la Casa Blanca y en los pasillos del Congreso... Tenían algunas cosas locas. Creo que había un gorila que trepa al Monumento a Washington en homenaje a King Kong”, manifestó el escritor.

Agregó que, incluso, había escenas tan particulares como animales cortados por hélices de avión y que luego se ensamblaban con otras partes diferentes: “Era simplemente una excusa muy tonta para ver qué podía hacer algún artista CGI. Totalmente idiota”, dijo el creador.

En cuanto al papel de Robin Williams, explicó que su personaje se convertiría en una rana gigante.

“Robin Williams tendría que haber dedicado cuatro o cinco días a establecer su carácter humano y, al final, (saldría) su carácter humano revitalizado. Pero la mitad de la película estaría impulsada por este sapo ruidoso con la voz de Robin Williams. (...) Mirando hacia atrás, creo que podría haber sido genial”, declaró.

Un elefante pisando un auto en "Jumanji". La verdadera secuela iba a mostrar ese caos en la Casa Blanca (Foto: Teitler Film)

¿CÓMO VER “JUMANJI”?

La película “Jumanji” se encuentra disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Para ver la cinta, debes contar con una suscripción.