CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La segunda temporada de “Jurassic World: Campamento Cretácico” está disponible en Netflix desde el viernes 22 de enero de 2021 y muestra que los campistas abandonados, sin esperanzas de que los rescaten, creen que un pequeño grupo de ecoturistas podría ser su salvación, pero las cosas no son lo que parecen.

Darius y Sammy afrontan un dilema moral mientras buscan provisiones en el parque. Mientras que los campistas empiezan a construir una casa en un árbol. Cuando Brooklynn ve algo raro, junto a Sammy y Yasmina investigan ruidos extraños en el parque y encuentran algo maravilloso.

Gracias a una fogata encuentran a unos supuestos ecoturistas, pero luego se revela que Mitch y Tiff no son lo que parecen, ya que solo quieren cazar a los dinosaurios de la isla y deshacerse de los campistas.

Los campistas descubrieron las verdaderas intenciones de Mitch y Tiff (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “JURASSIC WORLD: CAMPAMENTO CRETÁCICO”?

En el último episodio de la segunda temporada de “Jurassic World: Campamento Cretácico”, Darius se siente culpable y está decidido a proteger a los dinosaurios inocentes de la isla Nublar, aunque tenga que hacerlo solo.

Pero no es necesario ya el resto de compañeros se unen a su cruzada. Juntos logran evitar que Mitch y Tiff atrapen a los dinosaurios del abrevadero. Darius evita que disparen, Brooklynn llega a ayudarlo en una girosfera y el resto aparece en un jeep y una bicicleta, haciendo ruidos fuertes que provocan una estampida.

Mientras todos escapan a las colina Mitch queda atrapado en su propia trampa y auqnue Tiff intenta ayudarlo, al final lo abandona cuando se acerca un Tiranosaurio Rex, quien al parecer se come a Mitch, quien solo tenía un bastón eléctrico para defenderse.

Los campistas se dirigen al barco que Hap mencionó, pero no consiguen abordarlo porque Tiff llega primero y pretende escapar de la isla Nublar sola. No obstante, no llega muy lejos porque descubre que a bordo tiene a un par de Baryonyx, que probablemente la devoraron.

Finalmente, Darius dice que ya está cansado de que esperen a que los rescaten, así que es momento de buscar la manera de salir de la isla Nublar. La segunda temporada de “Jurassic World: Campamento Cretácico” terminó con una nueva amenaza: el experimento de dinosaurios E750.

Tiff fue acorralada por dos Baryonyx al final de la temporada 2 "Jurassic World: Campamento Cretácico" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “JURASSIC WORLD: CAMPAMENTO CRETÁCICO”?

Netflix aún no ha confirmado una nueva temporada de la serie animada, pero el final de la segunda temporada dejó el camino preparado para una tercera tanda de episodios. Además los creadores de se han mostrado entusiasmados con una continuación.

El productor ejecutivo Colin Trevorrow declaró que quiere seguir tejiendo historias que desentrañarán secretos relacionados con todo el reino jurásico, siempre que haya margen. En una entrevista con Entertainment Weekly Trevorrow reveló que algunas partes de la temporada 2 se conectan con Dominion.

“Es importante para mí, por respeto a los escritores que continúan expandiéndose y creando, reconocer [Camp Cretaceous] claramente como su propia historia y su propio programa. Pero esta temporada, y si tenemos más oportunidades de contar la historia que tenemos [en la temporada 3], seguiremos entretejiendo la historia más amplia y realmente informaremos algunas cosas... que me entusiasman mucho”.

Al parecer en la tercera temporada de "Jurassic World: Campamento Cretácico, Netflix" los dinosaurios volverán a ser la principal amenaza (Foto: Netflix)