Basada en la serie animada “Winx Club” creada por Iginio Straffi, “Destino: La Saga Winx” (“Fate: The Winx Saga” en su idioma original) es una serie de acción en vivo que narra la historia de un grupo de estudiantes de la escuela de magia Alfea que aprende a dominar sus poderes mientras lidian con rivalidades, romances y sucesos sobrenaturales.

Straffi, quien calificó a la ficción como “más tensa y oscura de lo que puedan imaginar”, es productor ejecutivo junto con Judy Counihan, Brian Young y Kris Thykier. Este drama juvenil de Netflix protagonizado por Abigail Cowen empezó su fotografía principal en septiembre del 2019 en Irlanda.

Los seis episodios de la primera temporada de “Destino: La Saga Winx” debían estrenarse en 2020, pero debido a la crisis del coronavirus, se estrenó recién el vienes 22 de enero de 2021. A pesar de eso los usuarios del servicio streaming ya preguntan por una segunda entrega.

¿”DESTINO LA SAGA WINX” TENDRÁ TEMPORADA 2 EN NETFLIX?

Hasta el momento Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie juvenil, pero por lo visto en el último capítulo lo más seguro es que las cinco hadas vuelvan para más aventuras en una nueva temporada.

Además en una entrevista con The Wrap Abigail Cowen, quien interpeta a Bloom en “Destino: La Saga Winx”, reveló que existe la posibilidad de una segunda entrega y que Flora podría unirse a ella.

“Y Flora en realidad no está en nuestra serie. Sé que hay cierta confusión al respecto; en la primera temporada, ella no lo está. El personaje de Eliot es en realidad Terra, que fue creado específicamente para el programa. No puedo esperar a que los fans se enamoren de ella también. Ella es tan divertida, es tan dulce. Quiero decir, es un personaje tan encantador. Y creo que la idea errónea es que el personaje de Eliot es Flora. Pero Terra es nueva, está reinventada”.

“Si tenemos la suerte de conseguir una segunda temporada, creo que Flora entraría y definitivamente lo agradecería. No soy parte del proceso de casting, pero creo que si la serie pasa a una segunda temporada, espero que estas preocupaciones sean algo que se pueda abordar, porque creo que la diversidad tanto delante como detrás de la cámara es vital y muy necesaria en toda la industria e internacionalmente. Así que creo que es importante que tengamos estas conversaciones”, agregó.

Por ahora solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la respuesta de su audiencia y aunque no comparte dichas cifras pueden determinar si una serie es renovada o cancelada.

¿Qué pasará con las cinco hadas en una segunda temporada de "Destino: La Saga Winx"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “DESTINO LA SAGA WINX”?

Si Netflix renueva “Destino: La Saga Winx” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en el 2022.