Está de vuelta. El momento más esperado por los seguidores del cantante canadiense Justin Bieber llegó este 3 de enero, cuando usó sus redes sociales para lanzar su sencillo “Yummy” con el que inicia el 2020, año de su retorno a la música con nueva canción, nuevo disco, gira y documental en YouTube. El nuevo tema parece rendir tributo a su esposa Hailey Baldwin con frases como “Estoy emocionado porque eres mi dama” y “Tienes ese yummy-yum”.

El anuncio de su single “Yummy”, que llegó con un lyric video y cuyo videoclip acaba de ser estrenado este sábado 4 de enero a través de la plataforma de videos más famosa del mundo, abre la promoción del que será su quinto álbum de estudio, del que aún no se han compartido fechas oficiales de lanzamiento.

El canadiense ha vuelto al estudio de grabación cinco años después de su último y exitoso álbum, “Purpose”, con el que vendió más de 21 millones de copias y recibió un Grammy.

Tras revelar la canción “Yummy”, los fans del cantante no han tardado en confirmar que la máxima inspiración fue su esposa Hailey Bieber, pues él dice “me puse las zapatillas de casa con una sonrisa en la cara / estoy eufórico de que seas mi señora” y en otro momento no duda en afirmar que “te quedas en la carrera / No estás a un lado, eres la número uno / Sí, cada vez que vengo, lo haces (Lo haces)”.

Como parte de las sorpresas de este 2020, el documental de diez capítulos, titulado “Justin Bieber: Seasons” se estrenará en YouTube el próximo 27 de enero. El último día del 2019, Justin Bieber compartió un pequeño adelanto en la plataforma que lo vio nacer como artista.

“Por primera vez, la súper estrella más grande del mundo, Justin Bieber, está bajando el telón y dando a los fanáticos una mirada íntima de los últimos años de su vida. Desde las alegrías del matrimonio hasta las luchas a través de temporadas difíciles, Justin se abre para revelar sus mayores desafíos cuando regresa al estudio para grabar su primer álbum desde 2015”, se lee en la descripción del video publicado en YouTube.

La gira del esposo de Hailey Baldwin se iniciará en Seattle (Estados Unidos) el próximo 14 de mayo y estará compuesta por 45 conciertos repartidos por toda Norteamérica.

Pese a no haber sacado canciones propias desde que se retirara abruptamente de su gira mundial “Propósito” en 2017, argumentando que necesitaba descansar, Justin Bieber se posicionó en el número uno de las listas de todo el mundo a través del lanzamiento de canciones con otros artistas. Destacan sus recientes colaboraciones con Ed Sheeran en “I Don’t Care”, con Dan + Shay en “10.000 Hours” o su remix de “Despacito” de Luis Fonsi, que batió récords como el video más visto de todos los tiempos.

Este es el recién estrenado videoclip de ‘Yummy’

VIDEO RECOMENDADO

Todos los secretos de Jennifer Lopez para mantener su figura de infarto

JLO hábitos (20/12/2019)