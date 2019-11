Tras dar a conocer su segundo embarazo, Karen Schwarz, en una entrevista con el diario Trome, reveló que su esposo Ezio Oliva se someterá a una vasectomía.

La conductora de “Mujeres Al Mando” manifestó que le gustaría tener más hijos, pero que no tiene la energía suficiente.

“Me hubiera gustado tener cuatro hijos, pero creo que no tendría la energía que necesito para eso, sería muy complicado no dedicarles tanto tiempo. Por ahora con dos estamos felices. Yo creo que será una niña, Ezio va a estar rodeado de mujeres... y ahí creo que ya cerramos la fábrica”, precisó.

Según Schwarz, el cantante tiene planeado realizarse esta operación quirúrgica para así cuidarse mejor. “Cuando hablamos de cuidarnos a futuro me dijo que se iba a encargar de eso (la vasectomía), así que seguro se la hará. Voy a cumplir 36 años, quiero dedicarle tiempo a mis hijos, a mi trabajo y a mi esposo, soy una mujer que estando embarazada no me olvido de mi esposo, eso es muy importante”, precisó.

La figura de Latina señaló que la seguiremos viendo en la conducción del programa matutino hasta que su cuerpo y su nuevo bebé se lo permitan.

“He tenido mucho sueño en estos primeros meses, cosa que no me pasó con Antonia, pero tengo el apoyo de mi mamá. Hasta cuando pueda estaré en pantallas trabajando (en ‘Mujeres Al Mando’). El próximo año seguimos con el programa y se nos viene la temporada de verano”, comentó la pareja de Ezio Oliva.