La boda religiosa entre Karina Banda y Carlos Ponce parecía salida de un cuento de hadas. La ceremonia se realizó en medio de un “bosque encantado” en México, contando con la asistencia de su familia y sus amigos más queridos. Uno de los detalles que más llamó la atención al público fue su hermoso vestido de bodas, el cual oculta un secreto.

La celebración se realizó el pasado sábado 4 de junio en la localidad de Valle de Bravo, a hora y media en auto de la Ciudad de México. Quizás una de las mejores locaciones que pudieron elegir, pues da un ambiente muy diferente al citadino, pero tampoco dificulta la asistencia de los invitados, al estar relativamente cerca.

Este lugar es uno de los destinos de descanso y desconexión más populares entre muchos mexicanos, dado que tiene áreas rodeadas de grandes bosques. Fue la propia Karina Banda, quien describió el lugar como un “bosque encantado” y tenía razón, pues compartió una fotografía en la que se veía la decoración de ensueño.

Por su puesto, dada su calidad de celebridades, hubo muchas figuras conocidas entre los amigos que los acompañaron. Entre ellos estuvieron Michelle Renaud, Michelle Galván, Jomari Goyso y Tanya Charry.

La pareja ya se había casado por civil en una pequeña ceremonia que se dio en Florida el 30 de junio de 2020, durante plena pandemia de COVID-19. No obstante, en esta ocasión, no solo la ubicación, decoración o invitados llamaron la atención, sino también su hermoso atuendo.

LOS SECRETOS DEL VESTIDO DE NOVIA

Karina Banda, quien será presentadora del programa “La Isla de Enamorándonos” que se estrenará en Vix, utilizó un hermoso vestido blanco de satén de gasa diseñado por la sudafricana Alena Leena. Según contó a la revista “People en Español”, fue la combinación perfecta para ver radiante, pero también cómoda.

“Soy práctica, cuando me pongo algo y me siento yo, ni lo pienso dos veces. Quería estar cómoda y no tener que preocuparme por nada”, dijo Karina.

El equipo de la diseñadora estaba conformado por expertos de diferentes partes del mundo y fue hecho a la perfección para suplir las necesidades de Karina. Quería verse hermosa, pero también se caracteriza por ser una mujer práctica. Además, decidió no hacer cambios de vestuario, porque funcionaba perfecto para todas las partes de la ceremonia.

Karina Banda y Carlos Ponce en su boda junto a Tanya Charry y Sebastián Jimenez (Foto: Tanya Charry / Instagram)

“El vestido de ella es tan increíble. Un trabajo hecho a mano que vale la pena que presuma, que se lo vean y lo zarandée toda la noche. Es satén de gasa, un material muy bonito, muy noble que se presta para eso”, comentó el asesor de imagen y amigo de la presentadora.

Lo llevó incluso en la noche, donde lució un detalle especial. Se trataba de una capa larga llena de luces de colores que le daba un efecto mágico, como si fueran unas alas de hadas con las que iba a salir volando.

QUIÉN LA AYUDÓ A ESCOGER EL VESTIDO

Y la historia de para encontrarlo es muy interesante, ya que diferentes eventos la llevaron a enamorarse a primera vista del vestido. Contó que fue asesorada por su amigo Franklin Ramos, quien es un asesor de imagen colombiano que ha trabajado con grandes estrellas como el cantante Carlos Vives y la exmiss universo Paulina Vega.

“Yo quería que tuvieran un look más real, fuera de todo el contexto de él como actor y de ella como showgirl porque la locación de la boda era un bosque. Entonces les dije que nos alejáramos de todo lo que fuera un show mediático”, explicó Franklin Ramos al mismo medio.

EL MAQUILLAJE DE LA NOVIA

La visión que tenían para seguir con este look fresco, era destacar su naturalidad. Por ello, Víctor Guadarrama, reconocido maquillador, hizo esto realidad. Aseguró a “People en Español” que la belleza de Karina le hizo el trabajo fácil.

“No tenía el gusto de conocerla. Pero te digo luego de haber trabajado con ella que es una de las novias más bellas que he hecho en la vida”, expresó el maquillador.

Víctor había trabajado con Ximena Navarrete para el evento “Mexicana Universal” y el resultado llamó la atención de la conductora, por lo que se contactó con él. Le dijo lo que tenía en mente y le dio unas imágenes de referencia.

“Le hice un maquillaje natural, en la mirada puse casi nada de delineador, y manejé mucha luz con pigmentos dorados. Me dijo también que quería una piel muy fresca”, explicó.

EL ATUENDO DEL NOVIO

Carlos Ponce, quien es un reconocido galán de telenovelas como “Silvana sin lana” y “Dame chocolate”, no podía quedarse atrás. Por ello, Ramos también ayudó a encontrar el traje perfecto para complementar el de su esposa. Decidieron utilizar un smoking tropical inspirado en los años 50′s.

“Para el día de la boda queríamos vestirlo como nunca lo habíamos hecho. Él es un hombre muy guapo y quería que se viera más guapo de lo que ya es”, explicó el asesor colombiano. “Quisimos jugar con él un poco. En esa época la sofisticación de los hombres era impecable”.

En este caso, el atuendo fue creado por Faride Ramos, la hermana de Franklin, quien tiene una exitosa marca de ropa en Colombia. Lo innovador de este traje fue que era combinable con dos chaquetas, una color marfil y otra negra.

“Lo trabajamos en equipo, lo hizo mi hermana Faride y a él le pareció divertido”, explicó. “Llevó ambas con una camisa blanca de cuello pajarito, corbatín de moño grande en terciopelo y los pantalones clásicos del smoking”.

LOS ATUENDOS DE LA NOCHE ANTERIOR

Durante la cena de bienvenida, Karina Banda usó un vestido blanco con delicados bordados florales hechos a mano. Además, la falda tenía borlas de flequillos, homenajeando su cultura mexicana.

Por su parte, Carlos Ponce vistió un clásico traje color gris claro junto con una camiseta de algodón, para darle un look más casual.