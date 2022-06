En “El Gordo y la flaca” ya era tradición que los conductores Lili Estefan y Jomari Goyso discutan, pero siempre de forma juguetona. En los tiempos en los que ambos participaron juntos del programa, en más de una ocasión se lanzaron comentarios que dejaron a todo el mundo helado.

Lili Estefan, como supondrán por su apellido, es sobrina de los legendarios Emilio y Gloria Estefan. Nació en Cuba el 20 de marzo de 1967 y, posteriormente, emigró a los Estados Unidos junto a su padre y su hermano.

Su primera aparición en televisión fue a mediados de los 80 ‘s como modelo para el programa “Sábado Gigante” de Univisión y Las Estrellas. Sin embargo, escaló rápidamente al captar la atención del público y de los presentadores.

Lili Esteran con Raúl De Molina en "El Gordo y la Flaca" (Foto: Instagram)

Por su parte, Jomari es un estilista, maquillador y diseñador español que ha trabajado con figuras como Kim Kardashian, Kristen Bell y Celine Dion. Además su trabajo ha aparecido en las portadas de revistas como Vogue.

CUANDO LO LLAMÓ MALEDUCADO

Lili Estefan y Jomari Goyso se volvieron a encontrar en un evento de Univision en Nueva York para promocionar los nuevos contenidos de la cadena. Dada la ocasión, muchas figuras conocidas que trabajan con la empresa asistieron y llenaron las redes sociales de videos del proceso.

En un momento, la conductora, de ahora 55 años, estaba sosteniendo una conversación con otra persona, por lo que cuando el estilista la interrumpió, no se quedó callada.

“Qué maleducado, estoy conversando con alguien y me interrumpes”, le increpó Lili muy seria, pero pocos segundos después se echó a reír.

Por su puesto, Jomari le siguió la corriente y contestó a la recriminación que le había hecho.

“Eso me va a subir el engagement, esto se va a hacer viral. Si me insultas me funciona más. Esto lo monetizo de una”, respondió el español de 40 años a modo de broma.

Y como para no darle la última palabra, Lili lo volvió a confrontar.

“Si Raúl te interrumpe en el show te molestas, pero si me interrumpes a mí es perfecto”, dijo para finalizar la divertida anécdota.

LA RELACIÓN ENTRE LILI Y JOMARI

En realidad, los que conocen la historia de sus largos años compartiendo estudio sabrán que muchas de sus discusiones, así como esta, son solo creadas adrede. Esto con el propósito de generar más conversación y reírse entre ellos.

Lili y Jomari presentaron entusiasmados las novedades que están por lanzarse en la cadena Univision. También participaron Chiquinquirá Delgado, Carlos Ponce, Jackie Guerrido, Clarissa Molina, Ana Patricia Gámez, Karla Martínez, Karina Banda o Raúl de Molina.