La amistad de Francisca y Jomari Goyso parece ser más resistente y dura que el acero propio, pero en la vida no todo lo que brilla es oro y, como la mayoría de personas en este mundo, las dos celebridades han tenido ciertos altibajos en su relación, que pusieron a prueba todo el cariño que sienten el uno por el otro.

Aunque sus discusiones son algo frecuentes, ellos ya saben cómo manejar las situaciones, pero hubo un par de oportunidades en las que todo casi se descontrola y terminan su amistad. Incluso, hubo un tiempo en el que los dos dejaron de hablarse, dando a sospechar que su relación de amigos había acabado.

Teniendo en cuenta que los dos son inseparables y que no podríamos imaginarlos peleados, en este artículo recordaremos aquellas ocasiones en las que se pelearon, dejando un resentimiento que hasta hoy vive en los sentimientos de cada uno.

El estilista español fue uno de los invitados de lujo a la boda de Francisca en República Dominicana (Foto: Jomari Goyso / Instagram)

CUANDO FRANCISCA Y JOMARI GOYSO SE PELEARON

Mediante una acostumbrada publicación en Instagram, los dos protagonistas de esta noticia, junto con Astrid Rivera, aparecieron conversando acerca de la amistad, así que Francisca recordó la vez en la que tuvieron una de sus discusiones más serias y que a ella aún le sigue causando una gran incomodidad, por más que ya haya pasado el tiempo.

Del mismo modo, hubo una vez que el estilista español se molestó mucho con la conductora de televisión, quien tuvo que dar su brazo a torcer y hablarle para pedirle disculpas.

La molestia de Francisca con Jomari Goyso

Con un rostro de evidente molestia, la presentadora dominicana, frente a la cámara del celular, recordó cuando ella se molestó mucho con su amigo debido a que no le contó algo muy importante y que se enteró gracias a una publicación que él hizo a través de las redes sociales.

Según lo que ella cuenta, todo sucedió un Día de Acción de Gracias, en el que supuestamente tenían planes de pasarla juntos con Jacky Bracamontes, pero esto no sucedió porque Jomari Goyso había programado una operación para ese día, ya que tenía un problema médico que curar.

Lo peor de todo fue que el estilista no se lo comunicó a su amiga y ella tuvo que enterarse por una publicación que él subió a sus redes sociales.

“No es tu decisión que yo me preocupe o no, no es tu decisión controlar mi amor hacia ti y mi manera de preocuparme por ti, eso está muy mal hecho. No me gusta eso Jomari. Es el acto de egoísmo más grande que he visto en mi vida”, indicó Francisca.

Por suerte, todo quedó allí y él tuvo que pedir las disculpas del caso en dicha oportunidad.

La vez que Jomari se molestó con Francisca

Así como ella, Jomari Goyso también sintió mucha rabia por Francisca hace algunos años, llegando al extremo de que no se hablaron por unos largos tres meses, los cuales pudieron haber terminado la amistad tan fuerte que han formado.

Todo esto sucedió cuando Francisca tenía otra pareja antes que su actual esposo y que a Jomari no le agradaba mucho, por lo que ella le decía cosas muy fuerte a Francisca sobre lo que pensaba.

“Yo estaba harto de la otra relación, yo era como muy fuerte contigo y tú ya no podías aguantarme. Ahí no nos conocíamos tanto, como que ella no entiende que la quiero tanto y quiero lo mejor para ella”, contó.