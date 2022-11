Karla Souza es una de las actrices mexicanas más importantes de los últimos años, participando en reconocidas series y películas, muchas de las cuales se encuentran en plataformas de streaming Amazon Prime y Netflix.

Recientemente, la celeb de México confirmó el estreno de “La caída”, una polémica historia que se estrena el próximo 11 de noviembre en Amazon Prime Video y se centra un caso de abuso sexual dentro del equipo olímpico mexicano de natación.

La historia, en la que Souza se desempeña como productora y guionista, la tomó a la actriz más de 10 años en escribir y podría basarse en una historia real, considerando la denuncia que realizó años atrás.

Póster oficial de la película "La caída" (Foto: Amazon Prime Video)

LA DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL DE KARLA SOUZA

En 2018, la actriz fue entrevistada por Carmen Aristegui, donde reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de un director de televisión, aunque sin revelar cuál era su identidad, lo cual le valió ser el centro de las críticas.

Semanas después de la entrevista, en la que Souza compartió alguna fechas y datos, Televisa separó de sus filas al director de televisión Gustavo Loza, quien había trabajado con la actriz y encajaba con la descripción brindada. Pese a esto, la celeb no se pronunció sobre la decisión de la cadena, dejando algunas dudas sobre el caso.

Cuatro años después, Karla volvió a referirse al tema durante una entrevista con Ventaneando, indicando que la razón por la que reveló su caso fue para sanar las heridas que este le habría producido.

“En realidad siempre fue mi motivo alzar la voz para sanar. Hay gente que alza la voz para llevarlo a una vía penal, pero es muy importante que para las sobrevivientes no todos los casos son para llevarlos a la vía penal, algunos son para sanar socialmente, para nombrarlo, para alzar la voz”, indicó.

Luego de la denuncia, Souza se instaló de manera definitiva en Estados Unidos, país en el que reside y tuvo a su primer bebé.

“Aunque mucha gente lo haya visto como un silencio y una debilidad, para mí, era mucho más importante cuidarme a mí y a mi salud mental, a mi persona, a mi familia”, añadió.

Finalmente, la actriz explicó que uno de los motivos por el cual no continuó con una denuncia formal fue que las leyes no ayudan a las víctimas.

“Muchas veces, en los casos, la impunidad, la forma en la que están las leyes no están para las sobrevivientes, no están para nosotras y, por lo tanto, el que demandemos que yo, en este caso, diga o que ponga mi persona en peligro, es algo que yo no iba a hacer”, sentenció.