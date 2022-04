Karol G es una de las cantantes de música urbana más queridas por el público, sus canciones han dado la vuelta al mundo y tiene millones de seguidores. A lo largo de su carrera ha logrado grandes éxitos musicales como “Mi cama”, “Ay, Dios mío!”, “Bichota”, ‘El Makion’, entre otros, consolidándose como una de las voces femeninas más importantes del momento.

MÁS INFORMACIÓN: La reacción de Ricky Martin cuando conoció a Karol G

Convertida en toda una celebridad, Karol G siempre está en la mira de la prensa y de sus millones de fans que están pendientes de sus proyectos profesionales y de su vida personal, como la relación entre su expareja Anuel AA y la dominicana Yailin.

Pero no solo se habla de ella por sus romances, también por el gran éxito que ha alcanzado desde que se hizo conocida. Llegar a la cima del éxito no ha sido camino fácil para Karol G pues ha reconocido en diversas entrevistas que ha trabajado duro para lograr sus objetivos. Entonces, ¿cuál es la clave de su éxito? La misma intérprete de ‘Mami’ tiene la respuesta.

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, es una cantante y compositora colombiana (Foto: Karol G / Instagram)

¿CUÁL ES EL SECRETO DEL ÉXITO, SEGÚN LA CANTANTE KAROL G?

Karol G se ha caracterizado por contar parte de su vida en sus conciertos, así como la historia o recuerdo que le han dejado sus canciones. Fue así como la cantante colombiana habló acerca de lo que significa el éxito para ella.

Según muestra un video difundido en las redes sociales, Karol G habló sobre los 16 años que tiene de carrera y todo lo que ha logrado hasta el momento dentro la industria musical. Y es que la artista colombiana es una de las más queridas del género urbano y su éxito es indiscutible.

“A mí me encanta hablar un montón, pero si hay algo bonito que me quede a mi hacer, después de lo bendecida que me siento es decirles que llevo 16 años de carrera y a penas ahora es que estoy haciendo estas cosas que me están pasando”, dijo en su concierto.

Fue durante un concierto que la intérprete de “Tusa” quiso mostrar lo agradecida que se siente por lo que ha obtenido a sus 31 años.

“Trabajen duro a los 20 pa’ que se lo gocen bien rico a los 30″, dijo la cantante colombiana a modo de consejo para todos sus fans.

Al parecer, ese consejo hace parte del éxito de Karol G, pues ella a penas pasando el ‘tercer piso’ ya posee un reconocimiento mundial en su carrera y ha demostrado a través de sus redes sociales que disfruta de su trabajo.

Las palabras de Karol G han sido compartidas por cientos de cuentas en las redes sociales, así mismo, ha desatado comentarios de los usuarios destacando las palabras de la colombiana.

Y es que actualmente Karol G es una de las cantantes de música urbana más queridas por el público, reconocida por sus canciones “Mi cama”, “Ay, Dios mío!”, “Bichota”, ‘El Makion’, entre otros, que son éxitos mundiales.