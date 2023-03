Siempre se ha comentado sobre la vez que Shakira rechazó una colaboración con Karol G, pero “La Bichota” también desistió cantar un tema junto a la intérprete de “Te Felicito”. ¿Cuál fue la razón?

Las cantantes colombianas, finalmente, lograron ponerse de acuerdo en una colaboración y, hoy, son la dupla del momento con “TQG”, que, desde su lanzamiento, el 24 de febrero, ha conseguido un éxito avasallante con millones de reproducciones en las diferentes plataformas, como Spotify y YouTube.

“La Bichota” había comentado -en una entrevista con Molusco Tv- que en una oportunidad había buscado a la estrella mundial para cantar juntas el tema “Punto G”, que se lanzó en 2019, pero Shakira se negó. Pese a ello, dijo que no había resentimiento y que, cuando encuentre la canción adecuada, tocaría otra vez las puertas. Sin embargo, se desconocía que Karol G también le habría dicho no a la intérprete del “Antología”. A continuación, la historia y las razones de su rechazo.

¿POR QUÉ KAROL G RECHAZÓ UNA COLABORACIÓN CON SHAKIRA ANTES DE “TQG”?

Karol G, durante una entrevista junto a Pablo Motos, conductor de “El Hormiguero” hizo varias revelaciones en torno a su nuevo álbum “Mañana será bonito” y su tema ‘TQG’, en colaboración con Shakira.

Algo que llamó la atención del conductor fue cuando la intérprete de “Gatúbela” reveló que, si bien ansiaba cantar junto a su compatriota, hace unos unos meses, en junio de 2022, la expareja de Gerard Piqué le propuso cantar un tema juntas, pero rechazó la propuesta.

"La Bichota" tuvo entrevista con Pablo Motos sobre "TQG" (Foto: El Hormiguero/Instagram)

“Yo hace mucho tiempo la había buscado (una colaboración). No se había dado la oportunidad. El año pasado ella más o menos en junio me envió un tema con el cual yo no me sentí de pronto tan conectada. Yo sé que suena complicado, pero al final del día cuando uno va a hacer música tiene que sentirlo”, explicó ‘La Bichota’.

La artista detalló que “la canción era increíble, pero yo no sentía cómo debía yo entrar. No sabía de qué manera yo podía entrar y hacer que la canción brillara más o qué sé yo”. Finalmente, su equipo y el de Shakira conversaron, pero acordaron no hacer la colaboración.

Luego, detalló que cuando hizo “Mamii” también había escrito “TQG”, pero lo tenía como un tema personal y lo escuchaba en un ámbito privado, hasta que un día, a raíz de lo que le había pasado a la estrella de fama mundial, decidió llamarla y esta se sintió identificada.

“Tengo una canción con la que ella (Shakira) se puede identificar. Voy a volver a tocar esa puerta. Le mostré la canción y le encantó”, sentenció Karol G, con la humildad que la caracteriza. No se equivocó.