Tras varias semanas de espera, las colombianas Shakira y Karol G estrenaron su más reciente colaboración musical llamada “TQG” (por sus siglas “Te quedé grande”) en todas las plataformas de internet. De inmediato, miles de internautas aseguraron que era un sencillo dedicado para sus exparejas, además de presentar un claro mensaje de empoderamiento hacia las mujeres en pleno 2023. ¿Seguirán facturando la barranquillera y “La Bichota”?

Al parecer, los temas contra las exparejas están de moda estas últimas semanas, pues tras el éxito de su sesión con el productor Bizarrap, Shakira optó por “seguir facturando” junto a Karol G en otro tema que más parece un dardo hacia su antigua y mediática relación con el catalán Gerard Piqué.

Shakira y Karol G estrenaron su más reciente éxito en las plataformas sociales (Foto: Shakira / Instagram)

Pero no solamente fue la barranquillera quien le dedicó ciertas líneas al padre de sus hijos, sino también la propia Karol G, quien aprovechó la letra del sencillo para manifestar todo lo vivido junto al trapero Anuel AA, recientemente separado de su exesposa Yailin la más viral.

Sea como fuese, el tremendo hype de Shakira aún está lejos de desaparecer, pues en menos de 12 horas, “TQG” ya sobrepasó la barrera de los 8 millones de visualizaciones y entró a liderar el puesto número 1 de tendencias en YouTube. ¡Todo un éxito colombiano!

EL SIGNIFICADO DE “TQG”, LA NUEVA CANCIÓN DE SHAKIRA Y KAROL G

Además del clásico ritmo urbano, el sencillo hace referencia a un mensaje directo para sus exparejas (Gerard Piqué y Anuel AA), en donde se resalta lo descuidado que se encuentran tras finalizar sus relaciones y conseguir una nueva novia en cuestión de semanas.

La sensualidad es evidente en el nuevo sencillo de las colombianas (Foto: Karol G / YouTube)

Asimismo, tanto Yailin la más viral como Clara Chía Martí son nombradas indirectamente en la canción, pues tanto Shakira como Karol G les dejan bien en claro que “por hombres no compito”.

Como sabemos, tanto el exfutbolista y el exponente puertorriqueño oficializaron su nuevo compromiso tras romper palitos con las cantantes colombianas. Hecho que generó mucha polémica en su respectivo momento y que las ‘colochas’ han sabido capitalizarlo después de casi un año entero.

LETRA COMPLETA DE “TQG”

La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente

Es como tapar un herida con maquillaje, no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo me superaste (Ey) y te conseguiste nueva novia (Novia)

Lo que ya no sabes es que tú todavía me está' viendo toa’ la historia’ (Papi)

¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto’?

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito (Papi)

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

Y eso e’ lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

Vi lo qu etu novia me tiró

Eso ni me da rabia, yo me río, yo me río

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte, ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los show, el parking y pasaporte

‘Toy más dura dicen los reporte’

Ahora tú quierse volver, se te nota, mmm, sí

‘Pérame ahí, que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande La Bichota