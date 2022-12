Karol G se caracteriza por tener su acento paisa bastante marcado, incluso cuando sostiene una conversación en inglés. De hecho, la “Bichota” es tan consciente de esto que bromeó sobre su pronunciación en este idioma con un divertido video en TikTok donde se burlaba de ella misma.

Muchos recordarán el popular audio de Karol G hablando en inglés: “Oh, my God! This is so amazing. I am super happy wow?”. Este se hizo viral en las redes sociales porque la cantante colombiana tiene muy marcado su acento paisa, lo que generó muchas risas en internet.

Pues bien, Karol G volvió a traer a la luz su famosa frase para reírse de sí misma. En esta ocasión, hizo un video en su perfil de TikTok donde compara cómo piensa ella que habla en inglés y cómo suena realmente. ¿Ya lo viste? Aquí te lo mostramos.

Karol G es una cantante y compositora colombiana de reguetón, trap latino y pop (Foto: Karol G / Instagram)

KAROL G SE BRULA DE ELLA MISMA SOBRE SU FORMA DE HABLAR EN INGLÉS

En un video que publicó en su cuenta de TikTok, Karol G se burló de sí misma sobre su forma de hablar en inglés. La cantante colombiana usó un audio de ella en el que pronunció la frase “Oh, my God! This is so amazing. I am super happy wow?”, que se hizo muy popular tiempo atrás.

En el clip vemos a Karol G muy segura enviando una nota de voz en inglés, en la que dice: “Oh, wow, that’s incredible, that’s amazing, I am so happy for you”, que traducida al español significa “Oh, wow, eso es increíble, eso es sorprendente, estoy tan feliz por ti”.

En esta parte, la intérprete de “Gatúbela” pone un texto que dice: “como crees que hablas inglés”.

Luego, al reproducir el audio que elle envió, se lleva una sorpresa cuando escucha su pronunciación en inglés con su popular frase: “Oh, my God! This is so amazing. I am super happy wow”, por lo que reacciona poniendo una cara de vergüenza.

La reacción de sus seguidores en TikTok fue inmediata. El video tiene más de 20.3 millones de reproducciones y miles de comentarios en los que muchos han tomado con humor la recreación de Karol G sobre su forma de hablar en inglés.

¿KAROL G SABE HABLAR EN INGLÉS?

Karol G sí sabe hablar en inglés. De hecho, la cantante colombiana ha otorgado varias entrevistas hablando en dicho idioma, como la vez que fue invitada a “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. En el programa estadounidense ella reveló que vivió durante un tiempo en Nueva York y estudió en Manhattan, tal y como señala El Tiempo.

Lo cierto es que Karol G reconoce que su pronunciación en inglés no es tan buena pues su acento paisa es muy marcado, incluso cuando tiene que hablar en otro idioma.