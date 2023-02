A poco del estreno de su nuevo disco, “Mañana será bonito”, y tras haber cantado en el festival de Viña del Mar, Karol G no puede estar más feliz, aunque también está muy ansiosa y nerviosa porque no sabe si sus canciones serán bien recibidas por el público en general. La colombiana se encuentra en el mejor momento de su carrera, así que no hay nada ni nadie que la baje de esa posición.

Como lo ha manifestado, este álbum es una manera de sincerarse con sus fanáticos porque ha escrito canciones basándose en ella misma y todos los sentimientos que ha ido experimentando a través de los años. Rabia, tristeza, tusa, relaciones tóxicas, amor, desamor y muchas cosas más son las que ha expresado allí y que, posiblemente, mucho tiene que ver el final de su romance con Anuel AA.

Es más, se incluye una colaboración con Shakira, quien puede ser considerada como la artista del momento debido a su última canción que grabó con el productor argentino Bizarrap, en la que lanza varios ataques contra su ex pareja, el exfutbolista y ahora empresario Gerard Piqué.

En resumen, se podría decir que Karol G se encuentra en una etapa de sincerarse por completo con sus fanáticos en cada una de sus canciones, por lo que tampoco dudó en hacerlo en una entrevista que realizó hace unas semanas con el conocido medio estadounidense The New York Times.

En esa conversación que tuvo de manera virtual —ella estaba en Barranquilla— la cantante colombiana confesó algo que muy pocos sabían: estaba por tirar la toalla y abandonar su carrera artística por estudiar una profesional.

Karol G inauguró el Festival de Viña del Mar de 2023 el pasado domingo 19 de febrero (Foto: AFP)

CUANDO KAROL G RENUNCIÓ A LA MÚSICA

Para pensar en que una artista como Karol G haya renunciado a la música, primero debemos imaginarnos lo difícil que habrá sido el proceso de crecimiento para ella y la búsqueda de oportunidades que, como es normal, son muy pocas en un ambiente tan complicado como lo es el mundo en el que ella quiso vivir.

Desde pequeña, Carolina Giraldo tenía claro su objetivo: quería ser cantante. Y es que su papá también fue músico y había recibido toda su influencia desde niña. Es así que, desde una edad muy temprana, la artista colombiana probó suerte en algunos realities de canto, pero no le fue muy bien.

Para suerte de ella, una disquera la contrató, pero dos años después su padre la rescató de allí para su beneficio y seguir creciendo en la música, pero ella ya estaba un poco cansada de todo y tomó la decisión de renunciar y estudiar marketing en la ciudad de New York, lo cual no fue muy bien visto por su progenitor.

“Mi padre dejó de hablarme durante tres meses. Me decía: ‘No, no puedes hacer eso. Estás tirando por la borda siete años de trabajo arduo. Sé quién eres. Sé que podemos conseguirlo. Es difícil, pero cuando lo logremos, será más grande que lo demás’”, comentó para el periódico estadounidense.

¿CÓMO REGRESÓ KAROL G A LA MÚSICA?

Aún perdida y sin saber qué hacer, Karol G acudió a una conferencia en Boston sobre la música tras ver un anuncio mientras viajaba por autobús. Allí, escuchó mucho sobre cómo ese arte podría ser utilizado como un negocio y así vivir de ello, lo cual fue una motivación para retomar el camino que había dejado inconcluso.

“Sé que amo la música y que hago esto por pasión, pero lo que me enseñaron en esa conferencia fue cómo la música puede ser un gran negocio, y cómo se puede trabajar así”, comentó la colombiana.

Desde ese momento, regresó a su país natal y comenzó a estudiar música en la Universidad de Antioquia, luego empezaría a publicar canciones y lo demás es historia. De manera paulatina fue haciéndose de un nombre en la escena local y luego ante los ojos del mundo entero hasta convertirse en la representante femenina más importante del género urbano en la actualidad.

¿CUÁNDO SE LANZA EL NUEVO ÁLMBUN DE KAROL G?

“Mañana será bonito” es el nuevo disco de la cantante colombiana Karol G, quien ha dejado absolutamente todo listo para que se estrene a nivel mundial este viernes 24 de febrero en todas las plataformas digitales conocidas.