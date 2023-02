No solo cantó ‘El hombre que yo amo’ junto a Myriam Hernández e hizo vibrar a la Quinta Vergara con su impresionante show, sino que Karol G regaló a sus seguidores un inolvidable momento sobre el escenario. La cantante urbana le cumplió el sueño a Matilda, la ‘mini bichota’ que no solo bailó con ella, sino que terminó llevándose la Gaviota de Oro que la colombiana había recibido tras su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023. Desde Mag te contamos los detalles de lo que ocurrió el domingo 19 de febrero en Chile.

La edición 62 del evento contó nuevamente con la asistencia del público tras la pandemia y, en esta ocasión, fue la oportunidad perfecta para que la intérprete llevara todo su ritmo tras estrenar su nuevo disco ‘Mañana será bonito’.

Como símbolo de la aprobación del público en el histórico anfiteatro del parque der la Quinta Vergara, Karol G recibió primero la Gaviota de Plata y luego la de Oro. Ella presentó su show acompañada por cinco bailarinas y temas como ‘Gatúbela’, ‘Poblado’, ‘Bichota’, ‘A ella’, ‘Ocean’, ‘El makinón’, ‘Tusa’, ‘200 copas’, ‘MAMIII’ y el tema con el que cerró fue ‘Provenza’.

Karol G conoció a su pequeña imitadora

Fue mientras interactuaba con el público que Karol G pudo leer varios de los carteles que le llevaron y uno de ellos llamó poderosamente su atención: “Esta mini bichota quiere bailar contigo”.

Fue así que Matilda, una pequeña fanática, subió al escenario y realizó diversas piruetas que hicieron que la colombiana le regalara la Gaviota de Oro que le acababan de entregar en el evento.

“La Gaviota de Oro voy a dejar que se la lleve, después arreglo pa’ que ustedes me den otra porque ella se la ganó, no soy capaz de quitársela”, le comentó la cantante a los presentadores del evento musical Martín Cárcamo y María Luisa Godoy ocasionando una gran ovación del público.

Karol G conoció a Matilda y le regaló su Gaviota de Oro tras verla bailar. (Foto: captura @festivaldevinachile / YouTube)

¿Quién es Matilda, la niña que bailó con Karol G?

En una entrevista con el medio chileno Página 7, Scarlet Araya, madre de Matilda, contó que la niña de 5 años es fan de Karol G y que consiguieron asientos en las primeras filas del palco como regalo de Navidad, pero gracias a otras personas su hija logró conocer a la Bichota en el escenario.

Ella es bailarina y le inculcó el amor por la danza a su pequeña. “Lleva un poquito la música en la sangre y ama a Karol G. Ama su música, sus canciones, se las baila todas. Ella tiene prohibido perrear, pero lo intenta a veces a escondidas sin que la veamos, y hoy era el único día que tenía permiso en el concierto, y no lo hizo, bailó artísticamente”, sostuvo.

Sobre el momento en que Matilda subió al escenario, reveló que “pensamos que ya no era posible, estaba terminando el show, Gonzalo Valenzuela nos ayudó a pasarla adelante, pero era tan chiquitita que no la veían, nos hicieron bajar por las cámaras, pero ahí nos ayudaron. Ella lo dio todo (...) No podía creer cuando se subió al escenario, solo quería que lo disfrutara, que lo pasara bien, estaba nerviosa, pero que ella viviera su sueño. Esto lo va a recordar por el resto de la vida el haber estado con Karol G y haberse llevado una gaviota. Les juro que la quería devolver (risas)”.

Síguenos en nuestras redes sociales: