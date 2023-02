Karol G es, probablemente, una de las artistas más importantes en la historia de Colombia, destacando por sus populares temas, como “Provenza” y “Gatúbela”, además de ser la voz oficial de “El Gato con Botas” gracias a su tema “La vida es una”.

Y es que solo en el 2022, la celeb de Colombia se ha posicionado como una de las figuras más destacadas del género urbano, causando furor con su gira “Bichota Tour Reloaled” por Latinoamérica y “$trip Love Tour” para ciudades de Estados Unidos y Canadá, donde vivió curiosos momentos, como un fan que se quedó dormido, que le propusieran matrimonio en vivo o casi perder una prenda en el escenario.

Al lado de “La Bichota” siempre ha permanecido su familia, principalmente sus hermanas Jessica, Verónica y Katherin, quienes a su vez son figuras muy populares en sus redes sociales oficiales.

Verónica es la hermana mayor de Karol G (Foto: Verónica Giraldo / Instagram)

EL ALARMANTE MENSAJE DE VERÓNICA GIRALDO

Contrario al gran momento de la cantante, que hace unos días habría celebrado su cumpleaños con Anuel AA, su hermana Verónica no lo estaría pasando bien, tal como reveló en su cuenta de Instagram a sus 640 mil seguidores.

El pasado viernes 17, la colombiana reveló que atraviesa una difícil situación desde que nació su hija, Sophia, aunque no reveló los motivos de este complicado momento.

“Yo estaba superbién, yo estaba tranquila, feliz, disfrutando el proceso de Sophy, de todo lo que me rodeaba, pero después de que tuve a Sophy, no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón… y cada vez me sentía más sola o me siento sola sabiendo que lo tengo todo”, confesó la joven.

De acuerdo con algunos usuarios en redes sociales, los síntomas que describe Verónica corresponden a la depresión posparto, una condición que cada vez más se presenta en algunas gestantes luego de dar a luz.

“No me siento bien, no me siento tranquila, en mi mente pasan muchas cosas. Aun sabiendo que tengo gente a mi alrededor, me siento muy triste. Veo mi cuerpo y no es igual, sé que todo es un proceso, sé que todo es pasajero, pero me siento muy mal”, indicó en sus redes sociales.

EL DÍA QUE CERRÓ SUS REDES SOCIALES

No es la primera vez que el estado emocional de la influencer colombiana impacta en sus seguidores, pues hace unos meses, cuando aún se encontraba embarazada, reveló en un mensaje publicado sobre un fondo naranja que había optado por cerrar sus cuentas.

“Tome una decisión por ahora de cerrar mis redes sociales… Ustedes saben que me he mostrado un ser superpositivo en mi vida, pero en este momento de mi vida me encuentro en un mar de tantas cosas, que siento que no soy la Verónica de antes”, indicó la hermana de Karol G.

El retiro de la colombiana solo duró unos días, aunque dejó el misterio de conocer los motivos para que tome esta decisión, pues solo indicó que volvería “siendo mejor que antes y la mujer más positiva de la vida”.