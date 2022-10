En la actualidad, Karol G es una de las artistas más importantes e influyentes del género urbano, acumulando varios sold outs en sus giras internacionales y convirtiendo en éxitos varias de sus canciones, como es el caso de “Provenza” y “Gatúbela”

A esto se le suma la gran popularidad que posee Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la artista, en redes sociales, donde acumula casi 55 millones de seguidores, con quienes comparte sus próximos lanzamientos, presentaciones, actividades y proyectos.

Sin embargo, la celeb de Colombia no es la única de su familia con una presencia activa en plataformas como Instagram, pues su hermana Jessica y Verónica también causan sensación por sus fotos e historias.

Verónica Giraldo, la hermana de Karol G (Foto: Instagram)

Sin embargo, hace unos días, una publicación de Verónica sorprendió a sus seguidores y a los fanáticos de “La Bichota”, pues la influencer, que se encuentra muy cerca de dar a luz, anunció que cerrará sus redes sociales.

En un mensaje publicado sobre un fondo naranja, Verónica ha recordado que siempre se ha sentido y mostrado como una mujer positiva, pero actualmente no se siente igual, por lo que ha optado por cerrar sus cuentas.

“Tome una decisión por ahora de cerrar mis redes sociales… Ustedes saben que me he mostrado un ser superpositivo en mi vida, pero en este momento de mi vida me encuentro en un mar de tantas cosas, que siento que no soy la Verónica de antes”, indicó la hermana de Karol G.

En ese sentido, la colombiana destaco que se tomará unos días para recuperarse y regresar “con más fuerzas”, pues en estos momentos no se siente de la mejor manera.

“Por eso tome la decisión de no estar más por acá y sé que más adelante vendré con más fuerzas, siendo mejor que antes y la mujer más positiva de la vida… Los extrañaré mucho Att: Vero G”, finalizó.

Si bien no ha dejado en claro los motivos de su salida de las redes sociales, los seguidores de la cantante colombiana y su hermana han enviado sentidos mensajes de apoyo por una pronta recuperación.