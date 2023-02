¿Se acabó el amor? El reggaetonero Anuel AA confirmó a través de un singular video en redes sociales que ya no mantiene una relación sentimental con Yailin La Más Viral, cantante dominicana del género urbano que será madre de su hija y con la que contrajo matrimonio hace menos de un año.

Recientemente, el intérprete de “Sola” señaló a través de un video que se encuentra separado de la influencer Yailin La Más Viral, aunque eso no le impidió que reconozca el enorme talento de su ahora exesposa y futura madre de su hija.

Anuel AA y Yailin La Más Viral se convertirán en padres por primera vez juntos (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Como sabemos, ambos cantantes habían contraído nupcias en junio del 2022, logrando ser de las parejas más mediáticas del medio, esto debido al apoyo mutuo en cada una de sus presentaciones en países como México, Estados Unidos, Argentina y Perú.

ANUEL AA TERMINÓ CON YAILIN LA MÁS VIRAL

A través de un video que fue replicado por la cuenta de Instagram de “Despierta América”, el intérprete de temas como “Ayer”, “La Jeepeta” y “Delincuente” dejó en claro que se encuentra separada de la influencer de 20 años.

“Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad. Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella pero es la madre de mi hija. La muchachita trabaja con cojo…, luchadora, sola desde pequeña, joseadora… Apoyenla”, señaló Anuel AA.

Además, reiteró que no van a profundizar sobre el fin de su amorío por respeto mutuo. “No vamos a estar hablando ni haciendo un circo”, a la par que señalaba que Yailin “tiene buen corazón”.

¿POR QUÉ TERMINARON ANUEL AA Y YAILIN?

Si bien no existen indicios sólidos o pistas claras de su rompimiento, debemos enfatizar que tales declaraciones por parte de Anuel AA se dan días después de que haya demandado a su exrepresentante por presuntos robos y desfalcos en sus cuentas personales.

Pero eso no es todo, pues fue el propio denunciado fue quien reveló que el cantante gasta cerca de 400 mil dólares mensuales en Yailin , siendo sus tratamientos de belleza, maquillaje y pelucas lo principal.

Yailin cumplirá en junio próximo 21 años (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

¿Será que el puertorriqueño haya decidido dejar de lado tales gastos al separarse de Yailin o, simplemente, se acabó el amor? Pues, eso estará por verse en los próximos días.