El pasado 13 de marzo, la dominicana Yailin La Más Viral anunció el nacimiento de su hija Cattleya a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram personal. Sin embargo, a los millones de fanáticos de la popular “Chivirika” no les agradó el peculiar gesto que tuvo al momento de subir tal postal. ¿Se habrá molestado Anuel AA?

Tras varios meses de espera, Anuel AA y Yailin se convirtieron en padres de una pequeña bebé. De esa forma, los exponentes urbanos recibieron con suma felicidad la llegada de Cattleya, a pesar de que el intérprete de “Más rico que ayer” oficializara su ruptura con la joven de 20 años.

No obstante, la felicidad de la dominicana no iba a verse manchada por nada en el mundo y no tuvo mejor idea que subir una fotografía del momento exacto en que sostiene a la pequeña Cattleya entre brazos. Eso sí,la también influencer cubrió de manera ingeniosa la cara de la recién nacida. ¿Puedes adivinar qué hizo?

EL GESTO DE YAILIN LA MÁS VIRAL PARA PROTEGER LA IDENTIDAD DE SU HIJA

A la nacida en República Dominicana no se le ocurrió una mejor idea que colocar una flor en el rostro de Cataleya para cubrir la identidad de su pequeña. Algo que dividió a las redes sociales entre los seguidores y los críticos.

La joven influencer se convirtió en madre por primera vez (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Pero lo verdaderamente llamativo vino después, pues Anuel AA tuvo unas polémicas declaraciones que causaron intriga en el mundo del ciberespacio. Resulta que el puertorriqueño estará dispuesto a tomar medidas drásticas y hasta violentas con tal de salvaguardar la identidad de su hija.

¿QUÉ DIJO ANUEL AA SOBRE LA IDENTIDAD DE CATTLEYA?

El trapero y autor de éxitos como “Diabla”, “Sola” o “Ayer” aseguró que no tendrá contemplación alguna con todos los que deseen o traten de conseguir fotos de su bebé, e incluso, agregó que poco o nada le importa irse a las manos con tal de salvaguardar la integridad de su hija.

“No hay fotos de mi princesa pa’ nadie, arranquen pal cara** con su mal de ojo y sus malos deseos... Están locos pal cara**”, reveló Anuel AA, quien se mostró totalmente indignado con periodistas y paparazzis que reclaman instantáneas de la recién nacida.

El exponente urbano no dudó en defender la identidad de Cattleya en redes sociales (Foto: Anuel AA / Instagram)

Más allá del enojo del boricua, Anuel se dio tiempo para enviarle un sentido mensaje a su pequeña vía Instagram, pues durante su estadía en el Clásico Mundial de Béisbol, el cantante usó su Instagram para manifestar su amor hacia la angelical Cattleya.

El intérprete boricua le envió un sentido mensaje a su pequeña (Foto: Anuel AA / Instagram)

“Cattleya 😍🤩 🇵🇷🇩🇴 papi te extraña y te ama 😍😍😍😍😍😍 Estoy aquí pensando en ti viendo todas estas banderas de Puerto Rico 🇵🇷 & República Dominicana”, escribió el exnovio de Karol G, evidenciando que hasta los traperos más duros tienen su lado tierno.