La canción de Shakira titulada “BZRP Music Sessions #53″ se ha convertido en uno de los temas más populares y escuchados en diversas partes del mundo. Tras ello, Karol G lanzó “TQG” donde colaboró la intérprete de “Monotonía”. Pero si bien estos temas se caracterizan por tener letras, según distintos medios, que son indirectas para sus exparejas, uno de los que no tardó en reaccionar a todo esto fue Anuel AA. El artista del género urbano mandó un contundente mensaje a través de las redes sociales.

Anuel AA es un reconocido artista de música urbana que mantuvo una relación sentimental con Karol G y cuyo romance terminó en abril de 2021. Desde aquella época mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que entre ambos haya una reconciliación; sin embargo, ese rumor se hace cada vez imposible.

Culminada la relación sentimental entre ambas celebridades, tanto Anuel AA y Karol G han continuado con sus respectivas carreras musicales. Por su parte, la Bichota se dedicó a producir un nuevo álbum que lanzó el 24 de febrero y que lleva por nombre “Mañana será bonito”.

Precisamente, de esta producción se desprende la canción “TQG” donde canta al lado de Shakira y en cuya letra se evidencia que existen varias indirectas hacia Anuel AA.

Pero no pasó mucho para que Anuel AA utilizara sus redes sociales y respondiera a los mensajes de su expareja. ¿Qué dijo?

Karol G y Anuel AA tuvieron una relación de tres años (Foto: Karol G / Instagram)

EL MENSAJE DE ANUEL AA EN INSTAGRAM

Anuel AA ha continuado con su carrera musical y hace poco lanzó su canción “Más rica que ayer”; sin embargo, lo que ha llamado la atención de muchos es el mensaje publicado en su red social de Instagram.

“Los hombres ya no lloran, los hombres facturan”, publicó el artista acompañado por emoticones de risa y billetes de dólares.

Junto a la frase aparece su foto en una sala de grabación donde Anuel AA porta una gorra y luce un traje blanco. Su medalla y anillos también son otros detalles que se aprecian en la imagen.

Anuel AA usó su Instagram para enviar un mensaje a Karol G (Foto: Anuel AA/Instagram)

REACCIONES EN REDES SOCIALES

Esta publicación ha generado gran polémica en las redes sociales donde los fans de Karol G y otros cibernautas han cuestionado y criticado a Anuel AA por lo dicho. Es así que entre los comentarios de Instagram se pueden ver textos como:

“Existen miles de mujeres en el mundo pero tu nunca podrás olvidar a la mujer que conoció lo peor de ti y no te juzgo. Esa mujer que te amo con su alma”; “Si no sabes ni cantar chico, solo dices patujadas”; “Jajajaja si no hablas de Karol ni fractura”; “Que le den ya el Grammy del más ridículo por favor. Y que agarre fama sólo, no colgándose de las canciones de las verdaderas cantantes”; “Envidioso copiando el verso de Shakira”; entre otros.