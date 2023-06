Luego de separarse de Karol G en 2021, Anuel AA sorprendió al anunciar pocos meses después que había iniciado un romance con la cantante dominicana Yailin La Más Viral, con quien compartió picantes fotografías en redes sociales presumiendo su relación.

Incluso, en una sorpresiva movida, los artistas urbanos se casaron en una discreta ceremonia en República Dominicana, para luego confirmar que la intérprete de “Chivirika” se encontraba en la dulce espera, recibiendo a la pequeña Cattleya en diciembre del 2022.

Sin embargo, antes de la llegada de su primera y única hija, y en medio de la polémica por la paternidad de Anuel AA de otra pequeña, las celebs de Estados Unidos confirmaron su separación, tras la cual el puertorriqueño inició una serie de comentarios hacia Karol G, mientras que la dominicana envió una dura indirecta con su tema “Narcisista”.

Tras su separación, Anuel AA le envió varios mensajes a Karol G y Feid (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿CUÁNTO PIDE YAILIN LA MÁS VIRAL A ANUEL AA?

Durante la edición del viernes 23 de junio de “La mesa caliente”, las conductoras Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos conversaron con Sandra Hoyos, abogada especializada en conciliación y derecho de familia, sobre la situación de Anuel AA y Yailin La Más Viral.

Como se recuerda, el abogado de la dominicana expresó los deseos de esta de iniciar la separación legal del cantante, con quien se casó a mediados de 2022.

En el pronunciamiento, la cantante habría incluido la cantidad que espera recibir como manutención de su hija Cattleya, siendo 15 mil dólares mensuales de pensión alimenticia. Es decir, aproximadamente 500 dólares al día.

“La pensión alimenticia se basa en lo que la persona gana y, en la República Dominicana, la pensión alimenticia no es tan alta como en los Estados Unidos. Entonces esos números altos, así de pensión de alimenticia, son menos probables, tiene sus ventajas y sus desventajas. Tienes por el tiempo ventaja, pero desventaja a la hora la pensión alimenticia”, indicó la experta

Yailin le solicitó el divorcio al artista urbano y le pidió “que firme en la brevedad posible” (Foto: Anuel AA / Instagram)

EL DIVORCIO ES UN TEMA MUY COMPLICADO

Durante la entrevista, la especialista dejó en claro que si bien el divorcio es una solución ante la evidente ruptura de la pareja, esto supone un proceso largo y tedioso en el que ambas partes deben llegar a acuerdos.

“Cuando a mí me hablan de estos divorcios express. No puede ser tan express porque hay un menor de edad… Tenemos que discutir el tema de pensión alimenticia, tenemos que discutir algún tipo de plan de padres de tiempo compartido, cómo van a ser las visitas, etc.”, apuntó Hoyos.

Cabe destacar de que ambos se casaron en República Dominicana, por lo que se deben ajustar a las leyes de este país para concretar su separación y eso incluye un cálculo diferente al que realizan los juzgados para el pago de pensiones.

Del mismo modo, Anuel AA ha presumido en más de una oportunidad que sus presentaciones de la gira “Las leyendas nunca mueren” son millonarias, por lo que un monto como el que solicita Yailin La Más Viral no debería representarle inconvenientes. Sin embargo, el controversial cantante no se ha pronunciado hasta el momento.