Desde que se comprometió con Anuel AA, la vida de la dominicana Yailin La Más Viral pasó a ser parte de la farándula internacional. Y es que, además de su extravagante vida repleta de lujos y detalles costosos, la joven de 23 años también logró ser noticia por las diversas cirugías estéticas a las que fue sometida antes de separarse del cantante urbano.

Aunque los primeros meses de 2023 no fueron tal y como esperaba, la vida de Yailin La Más Viral siempre ha estado plagada de lujos y derroches por doquier. Autos lujosos, bolsos de las firmas más caras y un peculiar estilo de vida fueron parte del día a día de la intérprete de “Chivirika”.

Yailin La Más Viral se casó con Anuel AA en junio de 2022 (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

De hecho, la hoy exesposa de Anuel AA siempre se mostró muy abierta al público y sus seguidores a la hora de revelar fotos y postales de su pasado. ¿Será que cambió mucho? Pues, juzguen ustedes mismos.

ASÍ LUCÍA YAILIN LA MÁS VIRAL ANTES DE CONOCER A ANUEL AA

Desde mediados de 2019, Yailin La Más Viral ya daba visos de su enorme talento en los escenarios. Originaria de República Dominicana, la joven caribeña logró asentarse dentro de la industria musical de su país y conseguir varios millones de seguidores en diferentes naciones de Latinoamérica.

No obstante, fue su compromiso con el trapero Anuel AA lo que terminó por darle ese salto necesario al primer plano musical. Eso sí, el amor no vino solo, pues le permitió a Yailin costearse algunos arreglitos que años atrás no podía solventar.

La influencer de 23 años publicó una fotografía antes de sus operaciones (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Desde entonces, Yailin ha logrado convertirse en toda una celebridad musical, demostrando todo el lujo posible y múltiples viajes a través de su Instagram personal.

La autora de "Chivirika" luce muy cambiada a comparación de años anteriores (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Ahora, si hacemos una comparativa entre el pasado y presente de Yailin, debemos tener en cuenta que no tienen muchas similitudes físicas debido a los diversos arreglos estéticos que se ha hecho con los años.

Entre las operaciones más conocidas de Yailin está su aumento de pechos, glúteos y una lipoescultura para definir su cadera. También se aplicó una micropigmentación y ácido hialurónico en la boca.

¿Y ustedes qué opinan? ¿Parece otra persona o aún mantiene su esencia dominicana?

LOS COSTOSOS REGALOS QUE YA TIENE LA HIJA DE ANUEL AA Y YAILIN LA MÁS VIRAL

Tras el nacimiento de su pequeña, Anuel AA y Yailin han publicado en sus cuentas de redes sociales una serie de imágenes y videos que muestran una reunión íntima con algunos amigos y familiares.

En ese momento, se ve que aquellas personas llevaron unos cuantos regalos, como ropita, juguetes pequeños y hasta unos cuantos calzados para la pequeña bebé. MÁS DETALLES AQUÍ