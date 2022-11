Anuel AA y Yailin La Más Viral se encuentran atravesando uno de los mejores momentos de su relación, pues meses después de su sorpresivo matrimonio en República Dominicana, y superados los rumores de su supuesta separación, la pareja confirmó la llegada de su primera hija con una emotiva publicación en sus redes sociales oficiales.

Si bien es poco lo que se conoce de la bebé, salvo de que será una niña, este sería el tercero del autodenominado “Dios del trap”, pues hace algunas semanas llegó al mundo Gianella Gazmey, la hija que el artista urbano tuvo con Melissa Vallecilla y a la cual firmó tras su nacimiento. Además, el cantante también es padre de Pablo, el cual tuvo años atrás con Astrid Cuevas.

Y es precisamente este último el protagonista de la última controversia que rodea a las celebs de Estados Unidos, pues una publicación de la intérprete de “Chivirika” causó la molestia de la expareja de Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real de Anuel AA.

Anuel AA y Yailin La Más Viral tendrán su primer hijo juntos (Yailin La Más Viral / Instagram)

LA MAMÁ DEL HIJO DE ANUEL AA CONTRA YAILIN LA MÁS VIRAL

Hace unos días, Yailin La Más Viral compartió un mensaje en Instagram, donde saludó a su esposo por su cumpleaños e incluyó algunas fotos donde posa con Anuel Pablo, el primer hijo del intérprete de “Real hasta la muerte”.

“Feliz cumpleaños para my esposo, te amo. Que Dios te llene de bendiciones siempre por ser ese gran ser humano que eres, espero que este año sea de amor, de felicidad y alegría, me siento feliz de estar este día con ustedes. Estoy orgullosa de compartir todas estas experiencias contigo, que todo lo mejor llegue a ti en este nuevo año Anuel”, fue el mensaje de la cantante.

Esto no cayó bien en Astrid Cuevas, la madre del menor, quien durante una sesión en redes sociales fue consultada por la aparición de su hija en la publicación.

“Eso no es un matrimonio lkjdlkajs”, fue el corto pero contundente mensaje.

El comentario dividió a los seguidores del artista urbano y de la influencer, pues mientras algunos le dieron la razón, haciendo hincapié en las polémicas que rodea a la pareja, otros la acusaron de no superar su separación.

La esposa de Anuel AA compartió fotos con su hijo como saludo de cumpleaños (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

LAS CRÍTICAS DE ASTRID CUEVAS A ANUEL AA

No es la primera vez que la influencer dispara contra el artista urbano, pues en más de una ocasión ella o su entorno lo han acusado de ser un mal padre y descuidar a su primera familia.

“No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube así mismo baja. Los sacaste a la calle. No te preocupes, que ella no está sola”, indicó la hermana de la influencer.

Del mismo modo, la joven aseguró de que, por enfocarse en su entonces nueva relación con Yailin La Más Viral, había descuidado a sus hijos.

“Le rompes el corazón, y nosotros tenemos que vivir eso mientras cojo**as con tu carrera”, sentenció.