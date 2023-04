Anuel AA ha protagonizado varios escándalos a lo largo de su carrera, pero uno de los temas por el que más ha sido cuestionado es por la hija que tiene con Melissa Vallecilla, modelo colombiana. Cabe recordar que inicialmente el rapero puertorriqueño negó ser el padre de la menor, pero este lunes 3 de abril reconoció que sí es el progenitor de la niña.

Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del cantante puertorriqueño, utilizó sus redes sociales para reconocer que es padre de la hija de Melissa Vallecilla, a quien conoció en una fiesta del rapero Drake en septiembre del 2021.

Tras publicar una galería de imágenes con su hijo mayor, Anuel AA escribió en la leyenda: “tienes dos hermanitas hermosas y ya pronto estamos todos juntos un día”. A su vez, se refirió a la hija que tiene con la modelo la Melissa Vallecilla: “No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca”. Entonces, ¿cuántos hijos tiene el rapero? Aquí te lo contamos.

Anuel AA se separó de su esposa Yailin La Más Viral hace algunas semanas (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE ANUEL AA Y CÓMO SE LLAMAN?

El cantante Anuel AA tiene tres hijos. El primero se llama Pablo Anuel Gazmey Cuevas, la segunda es Gianella y la última es Cattleya. Cada uno de los hijos del rapero puertorriqueño son de diferentes madres.

Pablo Anuel Gazmey Cuevas

El primero hijo de Anuel AA es Pablo Anuel Gazmey Cuevas, quien tiene 10 años de edad. El niño vive en Puerto Rico con su madre Astrid Cuevas.

El primero hijo de Anuel AA es Pablo Anuel Gazmey Cuevas (Foto: Anuel AA/ Instagram)

Cattleya

Cattleya es fruto de la relación de Anuel AA con la dominicana Yailin La Más Viral. La bebé llegó al mundo el 13 de marzo de 2023 y de inmediato fue cobijada por el amor de sus padres.

Cattleya es fruto de la relación de Anuel AA con la dominicana Yailin La Más Viral (Foto: Yailin La Más Viral/ Instagram)

Gianella

La segunda hija de Anuel AA es Gianella, quien nació en junio de 2022. La niña es fruto de la relación del puertorriqueño con la modelo Melissa Valecilla, quien había denunciado hace unos meses que el cantante no quería reconocer a la niña, pero este 3 de abril, el artista confirmó que sí es su hija.

“No puedo ni dejaré a ninguna hija abandonada, nunca no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija”, escribió Anuel AA en sus redes sociales.

“Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que sentí por [mi otra hija] Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente con mi otra hija”, agregó en referencia a la menor que tuvo con la modelo Melissa Vallecilla, quien reside en Texas.