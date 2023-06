Anuel AA no deja encender las redes sociales. El cantante de música urbana y reggaetón volvió a generar polémica con una publicación en la que parafraseó la canción de Shakira y sus frases. El hecho, lógicamente, no pasó desapercibido y te explicamos cuál habría sido la intención del ahora expareja de Yailin La Más Viral.

Luego de la canción “Mejor que yo”, dedicada a Karol G y Feid, quien sería el nuevo novio de “La Bichota”, Anuel ha vuelto a “calentar” el ciberespacio con su versión de “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″.

El portorriqueño, que estuvo en los Premios Heat 2023 en República Dominicana, a donde también asistió Yailin La Más Viral, publicó en su Instagram un video junto a una leyenda refiriéndose a la expareja de Gerard Piqué.

ANUEL, AL ESTILO DE SHAKIRA, AFIRMA ESTAR “EMPODERADA”

El 10 de junio de 2023, dos días después de estar presente en los Premios Heat, en donde fue reconocido por su trayectoria artística, Anuel publicó en su Instagram un clip donde se le ve cantar estrofas del tema que se hizo mundialmente conocido.

“Esto es pa’ que te mortifique’ Mastique’ y trague’, trague’ y mastique’ Yo contigo ya no regreso Ni que me llores, ni me suplique’ Entendí que no es culpa mía que te critiquen Yo solo hago música, perdón que te salpique”, se oye en parte del video.

No obstante, ahí no quedó la cosa, pues en la leyenda de dicha publicación colocó lo siguiente: “Me siento como Shakira hoy 👸👑 EMPODERADA 💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽🥺”.

LA RAZÓN DE LA PUBLICACIÓN DE ANUEL AA

Si bien muchos especularon con que sería la forma de lanzar una nueva canción, otros tanto aseveraron que es una forma de responderle a Yailin La Más Viral, quien lanzó el 8 de junio su canción “Narcisista”, un hit dedicada exclusivamente a Anuel.

“El rey del marketing”; “Ahora viene el divorcio BEBE!!”; “Eso pasa cuando le buscan al anuel”; “Ya pa que ver caracol o RCN, si uno llega a instagram y es una novela”; “Esa telenovela no la dan por telemundo, depronto por el canal de las estrellas”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.