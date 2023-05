Durante más de dos años, Anuel AA y Karol G fueron una de las parejas más populares del género urbano, interpretando exitosos temas como “Culpables” y “Amantes”. Sin embargo, a inicios de 2022, los cantantes anunciaron su separación y, meses después, el puertorriqueño inició un romance con Yailin La Más Viral.

Luego de su sorpresivo matrimonio celebrado en República Dominicana, las celebs de Estados Unidos anunciaron que se encontraban en la dulce espera, convirtiéndose en padres de Cattleya en marzo, tal como anunció la pareja en sus redes sociales.

Sin embargo, y pese a la llegada de su primera hija, el autodenominado “Dios del Trap” confirmó su separación y, tras esto, inició con una serie de mensajes hacia “La Bichota” y Feid, a quien le dedicó hasta dos temas.

Yailin La Más Viral habría recurrido a la brujería para quedarse con Anuel AA (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

LA SEPARACIÓN DE ANUEL AA Y YAILIN LA MÁS VIRAL

En febrero del 2023, Anuel AA conversó con la prensa y confirmó lo que semanas atrás había indicado en un podcast, que la relación con Yailin La Más Viral había terminado.

“Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad. Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. La muchachita trabaja con cojo…, luchadora, sola desde pequeña, joseadora… Apóyenla”, señaló Anuel AA.

En ese sentido, el artista urbano destacó que pese a la separación, los une su pequeña hija, por lo que evitará pronunciarse en su contra.

“No vamos a estar hablando ni haciendo un circo”, sentenció.

LA VENGANZA DE YAILIN LA MÁS VIRAL A ANUEL AA

Incluso antes de Cattleya llegue al mundo, la bebé ya era famosa, por lo que sus padres decidieron crearle un perfil propio en redes sociales, registrándola con el usuario cattleyagazmeyg. El nombre era una combinación de Gazmey por Anuel AA y Guillermo por el apellido de la intérprete de “Chivirika”.

Fue así como la cantante dominicana compartió varias de las imágenes de su hija en este perfil de Instagram, el cual acumula más de 1,2 millones de seguidores y que solo sigue a una cuenta: la de Yailin La Más Viral.

Sin embargo, tras la polémica que el cantante urbano inició con sus mensajes a Karol G, la dominicana habría decidido responderle y no con palabras, sino retirándole su apellido al perfil de la menor, que a ojos de los usuarios, solo es hija de Georgina.

Es así como el nombre de usuario pasó de ser Cattleya Gazmey Guillermo a solo Cattleya Guillermo, tal como puedes comprobar entrando a la cuenta de Instagram.