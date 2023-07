Desde que Yailin La Más Viral y Anuel AA terminaron su relación en febrero de 2023, los cantantes de música urbana han dado de qué hablar, debido a las indirectas y confrontaciones públicas. Sin embargo, ahora la intérprete dominicana acusó a su expareja de, presuntamente, haberla golpeado mientras se encontraba embarazada de su hija Cattleya.

Antes de hablar de la acusación, queremos darles un poco de contexto para que entiendan la situación.

Aunque el rapero puertorriqueño ha generado mucha controversia por sus publicaciones sobre sus exnovias y esposas, incluyendo a Karol G, el conflicto con la madre de su hija inició por una foto.

Anuel había publicado una imagen de Cattleya recién nacida en sus redes sociales, en la cual Tekashi 6ix9ine, el nuevo novio de Yailin, comentó acusándolo de haber subido la fotografía sin consentimiento de la madre y diciéndole que era una “rata”. Asimismo aseguró que, supuestamente, no le daba dinero para la manutención de su hija.

Anuel AA tardó en responder, pero lo hizo de forma contundente y bastante pública. Lo que desencadenó en que Yailín revelara su versión de la historia.

YAILIN LA MÁS VIRAL ACUSA A ANUEL AA DE VIOLENCIA FÍSICA

Después de un vaivén de acusaciones entre su exesposo y Tekashi 6ix9ine, Yailin La Más Viral utilizó sus redes sociales para acusar a Anuel AA de haberla agredido físicamente cuando ella estaba embarazada de Cattleya.

“Yo sí me río, si eres un narcisista. Dile al mundo ‘ema’ que me golpeabas embarazada ”, escribió en sus historias de Instagram el jueves 6 de julio. “Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana”.

Yailin La Más Viral acusa a Anuel AA de, presuntamente, haberla golpeado durante su embarazo (Foto: Anuel AA / Instagram)

Dijo en referencia a las acusaciones que hizo Anuel sobre la nueva pareja de la cantante (las cuales explicaremos posteriormente).

Adicionalmente, confirmó la versión de Tekashi 6ix9ine acerca de que Emmanuel Gazmey, nombre real de Anuel, no le daba dinero para la manutención de la bebé. Incluso dijo que la había “dejado sin nada”.

“Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí. Que necesito dinero pa’ la renta, pa’ pampers (pañales) pa’ la niña, pa’ la leche para TUUUU hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar. Te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas. Me dejaste sin nada”, escribió.

Yailin La Más Viral asegura que no recibió dinero por parte de Anuel AA y que le habría quitado sus pertenencias (Foto: Anuel AA / Instagram)

“Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar, ya que ni para eso serviste. Y no seguiré subiendo estados, cuando tú quieras subimos todo”, finalizó.

Yailin La Más Viral asegura que tiene pruebas de las agresiones (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

ANUEL REFUTÓ LAS ACUSACIONES Y YAILIN CUELGA UNA DE SUS “PRUEBAS”

Anuel también usó sus historias de Instagram para negar las acusaciones de Yailin y tildarla de “mentirosa”

“Pero lo más bajo de lo más bajo. Usted siempre decía que hasta te ibas a dar tú misma pa’ decir que yo te daba y tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón pa’ hacer eso o insinuar semejante mentira y BARBARIDAD. ¿Y por qué esperar tanto para expresar semejante supuesto abus que pasaste? Bahh mentirosa”, escribió Gazmey.

“Y todo esto porque ella dice que es mi culpa que el público lo atacara cuando yo dejé verle al mundo que estábamos juntos. Pero antes de eso hacía lo que fuera por que una foto mía y de ella o algo saliera a la luz, de que ella y yo hablábamos. No se dejen engañar”.

Anuel AA responde a las acusaciones de Yailin La Más Viral sobre la presunta agresión física (Foto: Anuel AA / Instagram)

Ante esto, Yailin La Más Viral publicó una fotografía en la que ella aparecía con un moretón en el pómulo y escribió, “Real hasta la muerte”.

Yailin La Más Viral que subió la cantante a sus historias el jueves 6 de julio donde aparece con un moretón en el rostro (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

¿Qué es lo que ocasionó que Yailin rompiera su silencio después de haber terminado su relación? Sigue leyendo.

ANUEL AA HABÍA ACUSADO TEKASHI 6IX9INE DE ABUSADOR SEXUAL

El jueves 6 de julio de 2023, Anuel AA publicó en sus historias de Instagram una serie de capturas de pantallas de las noticias de diversos medios de comunicación sobre un proceso legal que pasó en el 2018 por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de edad cuando él tenía 18 años.

“Tú tocas niñas menores de edad ratón y abusas sexualmente de ellas… ALÉJATE DE MI HIJA”, escribió Anuel sobre los pantallazos. “Vamos a hablar de esto entonces, que hoy tengo tiempo. El que no sabía ya saben. Es que ni Yailín tampoco sabe esto. Porque si ella supiera jamás te dejaría cerca de nuestra hija”.

Anuel AA acusa a Tekashi 6ix9ine de agresor sexual (Foto: Anuel AA / Instagram)

En otra historia, lo acusó de difamarlo como estrategia publicitaria para promocionar su nuevo disco.

“13 añitos de edad. Canto de porquería de humano y hablando mentiras de mí pa’ vender tu álbum”, agregó. “Un ratón de verdad diciéndome rata a mí. Este mundo se tiene que estar acabando o algo”.