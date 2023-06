En las últimas semanas, un rumor ha tomado fuerza en redes sociales y apunta a un posible romance entre Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine, los cuales aumentaron con el estreno de “Pa Ti”, su primera colaboración artística, y el pedido de divorcio que los representantes de la dominicana presentaron a Anuel AA, el aún esposo de la “Chivirika”.

De hecho, la relación entre Georgina Guillermo y Danny Hernández, nombres reales de las celebs de Estados Unidos, ocupó las portadas de varios portales de entretenimiento, sobre todo tras los rumores de una posible publicación de imágenes en las que se vería a la esposa de autodenominado “Dios del Trap” en un avión privado.

Debido a esto, los artistas urbanos se presentaron en “El gordo y la flaca”, donde revelaron detalles de su nueva colaboración y fueron consultados por su presunta relación.

La dominicana se casó con Anuel AA en junio de 2022 y se separaron en diciembre (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

LAS CRÍTICAS CONTRA YAILIN LA MÁS VIRAL POR “EL GORDO Y LA FLACA”

El pasado 28 de junio, Yailin La Más viral y Tekashi 6ix9ine fueron los invitados principales en el programa de Univision, llegando al plató de la mano de los conductores. Mientras Lili Estefan llevaba al rapero de Brooklyn, Raúl de Molina hacía lo propio con la dominicana.

Durante la entrevista, “la flaca” se refirió a ellos como pareja, a lo que el cantante, consciente de los rumores, no tardó en aclarar que no son pareja, solo socios musicales.

“Colaboradora, ella es una persona muy talentosa, muy preciosa: se respeta el trabajo”, dejó en claro.

Si bien el artista estadounidense se mostró suelto y conversando con los presentadores, todo lo contrario se vio en la joven artista, quien permaneció callada y con una sonrisa. Ante esto, De Molina, fiel a su estilo, no dudó en interrogarla. “¿Yailin tú no hablas?”, le preguntó.

“Sí”, respondió con gesto nervioso, para luego conversar un poco con las figuras de Univision, en un momento tenso para ella y que fue duramente criticado en redes sociales.

TEKASHI 6IX9INE DEFIENDE YAILIN LA MÁS VIRAL

La actitud de la intérprete de “Si tu me buscas”, sumado a su atuendo, compuesto por un conjunto de leggings y top, acompañado de unas sandalias de peluche en color blanco, desató los más crueles comentarios de sus seguidores y detractores.

“En chancletas y en pijamas… Que la ayuden con su apariencia y comportamiento en público”, “Pero ella no podía ir más presentable”, “Vestuario, hablar en público, expresión corporal, pasarela, no sé cuantas clases más necesita esta criatura”, “Queda demostrado que las marcas no te dan estilo”, fueron algunos de los comentarios.

Ante esto, sería el propio Tekashi quien respondió la publicación, dejando en claro que la joven se está iniciando y no es tan sencillo pararse frente a una cámara.

“Mucha gente aquí criticando una niña de 20 años. Que apenas parió 3 meses atrás. Y todo esto es nuevo pa ella. ¿Cómo se sienten?”, indicó.