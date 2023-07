La pelea de Anuel AA y Yailin La Más Viral subió un nuevo escalón cuando la intérprete dominicana saliera en defensa de su presunto novio, el artista urbano Tekashi 6ix9ine y acusara a su exesposo de agredirla cuando tenía cuatro meses de embarazo de Cattleya, la única hija que tuvieron en su breve matrimonio.

Como se recuerda, luego de su separación, que ocurrió mientras su aún esposa se encontraba embarazada, el cantante puertorriqueño inició una serie de mensajes dirigidos a su exnovia Karol G, pero que cayeron en saco roto cuando esta hizo oficial su relación con Feid. Por su parte, la dominicana lanzó “Narcisista”, un tema en el que “le tiraba” a Anuel AA, además de iniciar un romance con su antiguo socio, Tekashi 6ix9ine.

El conflicto entre las celebs de Estados Unidos iniciaría cuando este último salió en defensa de su actual pareja, a lo que el intérprete de “Mi exxx” y “Diablo qué chimba” le recordó su proceso por presunta violación, algo que no cayó bien en Yailin La Más Viral, quien lo acusó de atacarla durante su embarazo. Pero no sería la única que habría sufrido de violencia por parte del artista urbano.

El artista nacido en Puerto Rico vuelve a estar en una polémica (Foto: Anuel AA/Instagram)

LAS MUJERES QUE ACUSARON A ANUEL AA DE MALTRATO

Yailin La Más Viral

La denuncia más reciente. Todo inició cuando Anuel AA compartió una imagen de Cattleya, su hija con la artista dominicana, algo que no cayó bien en el supuesto novio de esta última, quien lo llamó “rata” y lo acusó de ir contra la voluntad de la madre de la menor al subir una foto de la pequeña.

En medio de la pelea de los traperos, Yailin La Más Viral aseguró que su aún esposo era un tipo violento y lo acusó de haberla atacado cuando tenía cuatro meses de embarazo. Incluso, compartió una imagen de la presunta agresión con el mensaje “Real hasta la muerte”, lema del trapero. CONOCE MÁS AQUÍ.

La cantante e influencer hizo grave denuncia (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Astrid Cuevas

La madre del primer hijo del cantante también lo acusó de violencia, incluyendo amenazas en los cargos. Y es que desde hace varios meses, Astrid Cuevas y Anuel AA mantienen una rivalidad en torno a Pablo. Esta escaló cuando, según la denunciante, recibió una supuesta llamada del trapero donde la habría amenazado de muerte.

“Ante las múltiples solicitudes de confirmación por parte de los medios sobre las alegaciones de una querella por violencia doméstica en contra de Emmanuel Gazmey, se confirma la existencia de tal querella”, indicaron fuente a “El gordo y la Flaca”. CONOCE MÁS AQUÍ.

La madre de Pablo Anuel denunció amenazas en su contra (Foto: Astrid Cuevas / Instagram)

Alexandra MVP

La influencer reveló que tuvo un corto romance con el artista urbano cuando este ya estaba casado con Yailin La Más Viral y que duro menos de dos meses. Sin embargo, el video oficial de la entrevista en la que contó su historia desapareció y esta acusó ser víctima de amenazas.

“Si a mí me tocan un solo pelito, voy a publicar tu grabación por Face Time donde me amenazaste de muerte. Así que ya sabes, la grabación está en mano de mis abogados y también se la envié al compa por si acaso, así que ya sabes. Yo no soy de la calle y no me manejo así”, fue el mensaje, en donde si bien no ofrece nombres, el primero en ser vinculado fue el de Anuel AA, algo que “confirmó” el productor del artista. CONOCE MÁS AQUÍ.