Desde que Anuel AA y Yailin La Más Viral terminaron su relación amorosa, ambos han estado envueltos en varias polémicas que también involucran a Tekashi 6ix9ine, quien ahora se ha vuelto muy cercano a la dominicana y ha salido a defenderla en redes sociales. Mientras se habla de discusiones, divorcio y más, hay un nuevo tema puesto sobre la mesa, el cual despertó la preocupación debido a ser algo muy delicado.

La intérprete de “Narcicista”, mediante una serie de historias publicadas a su cuenta de Instagram, acusó al padre de su hija de haberla agredido durante su embarazo, desatando la sorpresa en los fanáticos de la expareja y también de los medios de comunicación que resaltaron las graves palabras que ha tenido, pues es una situación que se debe tocar con pinzas.

Como era de esperarse, Anuel AA no se quedaría callado y también utilizó sus redes sociales para defender su imagen y su honra, así que también publicó unas cuantas historias para responder las fuertes denuncias que la madre de su hija publicó el pasado 6 de julio de 2023. ¿Qué es lo que habrá pasado en realidad?

Yailin La Más Viral se casaron en 2022 (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

LAS ACUSACIONES DE YAILIN

Molesta y cansada de las discusiones y rumores que circulan en las redes sociales, Yailin La Más Viral contó su verdad en su plataforma de Instagram, asegurando que Anuel AA la agredió físicamente cuando estaba embarazada. Fue directa y cortante con sus palabras e incluso se animó a nombrar el nombre del cantante para que no quede dudas de a quién se dirigía su mensaje.

“Yo sí me río, si eres un narcisista. Dile al mundo, Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana”, escribió la artista en su primera historia.

Yailin La Más Viral acusó a Anuel AA de violencia física y ser un mal padre (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Eso no quedaría allí, sino que la artista siguió realizando otras acusaciones. Esta vez se refirió a que Anuel AA no la apoyaba económicamente para los gastos de Cattleya, la hija que tienen en común, por más que intentó comunicarse con él y con la gente que trabaja a su alrededor. Lo único que obtuvo, de acuerdo a ella, es su silencio.

“Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí... que necesito dinero pa’ la renta, pa’ pampers (pañales) pa’ la niña, pa’ la leche para tu hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar. Te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas. Me dejaste sin nada”, aseguró.

Yailin La Más Viral acusó a Anuel AA de violencia física y ser un mal padre (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Por último, Yailin aseguró que lo poco que tiene ha tenido que comprarlo con su esfuerzo y también amenazó en compartir más mensajes con los que probaría, en teoría, todo lo que ya afirmó en sus historias.

“Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar, ya que ni para eso serviste. Y no seguiré subiendo estados, cuando tú quieras subimos todo”, finalizó, aunque también mostró una presunta imagen suya con el rostro agredido.

Yailin La Más Viral acusó a Anuel AA de violencia física y ser un mal padre (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

LA RESPUESTA DE ANUEL AA A YAILIN LA MÁS VIRAL

Sorprendido y bastante incómodo por lo que su expareja había compartido en redes sociales, Anuel AA decidió hacer sus descargos a través del mismo medio, así que publicó unas historias contando su versión de los hechos y atacando también a Tekashi 6ix9ine, quien ahora se ve que es muy cercano a ella tras grabar un tema juntos.

A lo largo de varias publicaciones de este tipo, Anuel responde al artista mexicano, recordándole sus casos pasados de violencia sexual con una menor de edad, entre otras cosas. Además, exige que se aleje de su hija, teniendo en cuenta sus antecedentes, y que deje de hablar de él para figurar. Sin embargo, algo que sobresale es que también aprovechó para dar su versión por lo dicho por su aún esposa.

De acuerdo a lo expresado por él, Yailin es una mentirosa. Incluso asegura que ella misma amenazaba con autoagredirse y acusarlo a él. Además, cuestionó que salga a decir eso después tanto tiempo y no en el momento, en el que, supuestamente, ocurrieron los hechos.

Pero lo más bajo de lo más bajo. Usted siempre decía que hasta te ibas a dar tú misma pa’ decir que yo te daba y tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón pa’ hacer eso o insinuar semejante mentira y BARBARIDAD. ¿Y por qué esperar tanto para expresar semejante supuesto abuso que pasaste? Bahh mentirosa. Y todo esto porque ella dice que es mi culpa que el público lo atacara cuando yo dejé verle al mundo que estábamos juntos. Pero antes de eso hacía lo que fuera por que una foto mía y de ella o algo saliera a la luz, de que ella y yo hablábamos. No se dejen engañar. La verdad convence, no grita. Qué mentirosa”, escribió el puertorriqueño.