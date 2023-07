Hace algunos meses Anuel AA dio mucho que hablar tras convertirse en padre junto a la cantante Yailin La Más Viral; sin embargo, el artista del género urbano ha vuelto a ser noticia al aparecer junto a una joven en una actitud, aparentemente, cariñosa. Las redes sociales han explotado con diversos comentarios de los usuarios quienes han querido saber si realmente se trata del nuevo amor del intérprete de “Secreto” y “Tú no lo amas”.

Durante el 2022 Anuel AA destacó por ser un reconocido artista del reggaetón y también por su romance con la colombiana Karol G. Meses después nuevamente estuvo en el lente de los distintos medios de comunicación al confirmar su relación sentimental con Yailin La Más Viral.

Pero grande fue la sorpresa para muchos de sus fans cuando conocieron que ambos artista de convertirían en padres de una pequeña. Si bien el amor entre Yailin La Más Viral y Anuel AA se terminó, el intérprete de “Más rica que ayer” ha hecho noticia por aparecer junto a una nueva y, por el momento, desconocida mujer.

Anuel AA mantuvo una relación con Yailin La Más Viral (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

¿ANUEL AA YA TIENE NUEVA NOVIA?

Tras viralizarse la foto de Anuel AA junto a una misteriosa joven el Instagram del cantante recibió millones de visitas para indagar más sobre la mujer. Y es que el ex de Yailin La Más Viral publicó en sus historias de la mencionada red social la imagen que ha dado mucho que hablar.

En la instantánea aparece el artista de reggaetón sentando y con las piernas abiertas abrazando por las caderas a una curvilínea señorita a quien se le ve de espaldas. Pero lo que ha llamado la atención de muchos es el beso o, quizás, el aparente ósculo que se dan ambas personas.

Anuel AA junto a una misteriosa joven (Foto: Anuel AA/Instagram)

MÁS PUBLICACIONES EN INSTAGRAM

Pero esa no fue la única imagen que publicó Anuel AA en sus historia de Instagram, pues en otra de las imágenes que posteó se aprecia varias caras felices con corazones de enamorados y una carita de diablo.

Otra imagen publicada por Anuel AA en Instagram (Foto: Anuel AA/historias de Instagram)

¿ES UNA NUEVA CANCIÓN O VIDEOCLIP?

Esta es una de las hipótesis que se ha oído en las redes sociales, aunque hasta la fecha no hay nada confirmado por el propio cantante. Lo que si es cierto es que Anuel AA tiene acostumbrados a sus millones de fans a sorprenderlos.

¿QUIÉN ES LA MISTERIOSA JOVEN?

Por el momento se desconoce la identidad de la joven que aparece abrazando a Anuel AA, pero la imagen ha hecho que los usuarios de las redes sociales inmediatamente deslicen la posibilidad de que podría ser su nueva pareja. Asimismo, otro grupo de personas señalan que podría ser un nuevo video musical del artista.

En ese sentido, El Diario recogió algunos comentarios en redes sociales donde se pueden leer frases como “Claramente, Anuel no soportó”, “Ahorita no more ahorita estamos con 6ixnine”, “Felicidades doble AA pero ve y firmar el divorcio, cariño que lo estamos esperando y sé feliz disfruta tu vida”, “¿Pero y ese no era el que andaba hace 2 días llorándole a Karol G?”, entre otros.

Anuel AA también es un gran fanático de los autos (Foto: Anuel AA / Instagram)

TE PUEDE INTERESAR ESTE VIDEO DE ANUEL AA

Descuido de Anuel AA pudo ocasionar un accidente. (Fuente: @Eduardo42218630 / @nacchingo)