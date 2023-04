Además de ser muy popular gracias a temas como “Real hasta la muerte”, “Diablo, Qué Chimba”, “Más rica que ayer”, entre otros, Anuel AA también ha sabido destacar por sus polémicas y romances, los cuales han dado de qué hablar a sus seguidores y críticos.

Y es que solo en el último mes, la celeb de Estados Unidos fue duramente criticado por su visita a Venezuela, en la que participó de un evento gratuito y le regaló una costosa joya a una niña, lo cual presumió en sus redes sociales, además de, presuntamente, haber visitado a un peligroso líder criminal en una prisión del país.

Del mismo modo, el autodenominado “Dios del trap” ha protagonizado romances con figuras como Karol G o su exesposa Yailin La Más Viral, además de ser vinculado con las influencers Roxanna Somoza y Alexandra MVP y admitir que tiene una hija con Melissa Vallecilla.

Yailin La Más Viral se casó con Anuel AA en junio de 2022 (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

LA NUEVA CANCIÓN DE ANUEL AA Y WISIN

Y es que el cantante puertorriqueño nunca ha sido discreto con sus relaciones y sus reflexiones sobre sus romances, temas que ha plasmado en sus canciones, por lo que el caso de “Mi exxx”, la canción en la que colabora con Wisin, no sería la excepción.

La canción se presentó durante los Latin American Music Awards, el evento celebrado el pasado jueves 20 de abril y, en menos de 24 horas, el tema ha sumado más de 2.5 millones de reproducciones en YouTube.

Al respecto, el artista urbano destacó que su nuevo tema está dedicado a “Quienes tienen una ex que recuerdan, que extrañan y que la aman y quisieran estar ahí con ella. Muy sencillo el mensaje”.

Como era de esperarse, la canción fue rápidamente relacionada con Karol G, la exnovia más famosa del puertorriqueño y de quien en más de una oportunidad se ha especulado que le envía indirectas.

“A veces cuesta más perdonar que pedir perdón… / Y aquí yo sigo escribiéndote un poema en cursivo / En una carta que tiene tu nombre al lado del mío / Te llené la casa de flores 100 veces y no doy contigo / Si vas a llorarme muerto, ¿por qué no me amas vivo?”, se escucha en la nueva canción y ha sido relacionado con “La Bichota”.

Del mismo modo, aunque la tendencia es vincular a Anuel AA y Karol G debido a su pasado y a la polémica que se generó en su separación, el tema encaja a la perfección con su exesposa Yailin La Más Viral.

TEMAS DE ANUEL AA QUE ESTARÍAN RELACIONADOS CON KAROL G

En los últimos años, el cantante urbano ha lanzado varios temas que contendrían indirectas hacia Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la artista colombiana.