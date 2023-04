La aceptación pública de Anuel AA respecto a que tiene un tercer hijo ha generado todo un revuelo en redes sociales, donde sus fans y “haters” se vienen pronunciando y cuestionando sobre su accionar. En ese contexto, varios internautas han empezado a averigüar quién es y a qué se dedica la mamá de su otra bebé, Melissa Vallecilla. Por eso, en las siguientes líneas te develaremos estas interrogantes.

El martes 4 de abril de 2023, el intérprete de “China” llamó la atención de propios y extraños al reconocer en su cuenta de Instagram que, en efecto, tiene un tercer descendiente además de los dos ya conocidos, el primero con un compromiso anterior anterior a Karol G y la última, Cattleya, fruto de su relación la influencer Yailin La Más Viral.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez y me abrió los ojos a que tenía que estar presente”, escribió en su feed de la red social.

Esta nena -de nombre Gianella- nació producto de la relación que tuvo el artista del género urbano con Melissa Vallecilla, quien dio a luz a pocos días de que Anuel se case con Yailin, en junio de 2022.

Melissa junto a Gianella (Foto: Melissa Vallecilla / Instagram)

LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ ANUEL AA POR LA FORMA EN QUE RECONOCIÓ HABER CONCEBIDO A LA HIJA QUE NEGABA

La publicación inicial, pues luego la terminó editando y borrando varias partes, también hacía referencia al tipo de relación que había tenido con Melissa Vallecilla, la madre de su hija que aún no llega al año.

Según Anuel, Vallecilla no mintió en cuanto al embarazo pero sí al afirmar de que mantuvieron una relación sentimental durante meses. “Yo nada más la vi 4 o 5 horas y no opiné nada hasta que dije que era una mentirosa. Solo fue una ‘noche de sexo’ como (la canción) Aventura y Wisin y Yandel”, y aclaró que nunca fue infiel a Yailin y mucho menos a Karol G. “Yo no conocía a mi expareja y no estaba con Karol”.

Finalmente, aseguró que su hijo mayor, Pablo, conocerá en un futuro próximo a sus dos hermanas menores: “Pablo, tienes dos hermanitas hermosas y ya pronto estamos todos juntos un día pronto”.

La publicación de Anuel -en donde reconoce a su hija- pero luego de haberla editado antes las críticas recibidas (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿QUIÉN ES MELISSA VALLECILLA, LA MAMÁ DE LA HIJA QUE ANUEL AA FINALMENTE RECONOCIÓ?

Melissa Vallecilla vive en los Estados Unidos pero sus raíces son colombianas. La sudamericana de 28 años estudió finanzas en la Universidad de Houston y ha trabajado en departamentos de contabilidad de varias compañías petroleras pero hoy se dedica a la estética y aspira a ser modelo profesional.

La examante del celebs acumula en su cuenta de Instagram más de 700 mil seguidores, quienes interactúan y ven sus publicaciones que en su mayoría están enfocadas a distintos tratamientos estéticos y sus mejores looks.