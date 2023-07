El enfrentamiento público entre Anuel AA y Yailin La Más Viral continúa. Después de que el reguetonero publicara una fotografía de la hija que tuvieron juntos, Cattleya, empezaron a hacerse una serie de acusaciones, incluyendo el hecho de que la dominicana presuntamente habría sido golpeada durante su embarazo.

La discusión en redes sociales inició el jueves 6 de julio de 2023, cuando el intérprete de “Mejor que yo” acusó al nuevo novio de Yailin, el rapero Tekashi 69, de ser un “pedófilo” por un juicio que tuvo en el pasado.

Esto ocasionó la respuesta de Yailin, quien le sacó en cara el hecho de haberla “golpeado” mientras ella estaba embarazada y de no darle dinero “ni para los pampers”.

Durante horas de la noche de ese día, Anuel siguió publicando historias con largos textos asegurando que su exesposa era un “mentirosa”.

Por ello, la intérprete de “Pa ti” decidió publicar presuntas pruebas de las agresiones físicas y verbales que había recibido por parte de Anuel.

YAILIN FILTRA EL TELÉFONO DE ANUEL AA

El viernes 7 de julio, Yailin publicó más fotografías y videos que buscan respaldar su versión de los hechos. Estas incluyen conversaciones por Whats App que había tenido con Anuel AA. Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue que, en una de las capturas, se podía ver claramente el número del que le escribía el reguetonero.

Se trataba de mensajes que le había enviado el lunes 26 de junio, donde Anuel le preguntaba a Yailin cuándo llegaba a República Dominicana y si había dejado a “la niña” (Cattleya) con su mamá.

Dado que el propio Anuel respondió a su mensaje, se podía ver el número de Estados Unidos +1 (939) 279-7085 del cual le escribía. Al momento de subir las capturas, Yailin no borró o tapó el número que aparecía en pantalla, por lo que millones de usuarios ahora tienen acceso a su número personal.

Captura de pantalla de la historia de Instagram de Yailin La Más Viral donde se muestra el número de teléfono de Anuel AA (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

No sabemos si esto a sido un descuido por parte de la cantante o fue intencional, pero lo cierto es que ahora Anuel tendrá que cambiar de número, pues le lloverán mensajes.

¿QUÉ DECÍAN LOS MENSAJES DE ANUEL?

Aunque el teléfono filtrado llamó la atención del público, no hay que olvidar la gravedad del contenido de los mensajes que publicó Yailin. En anteriores capturas, se puede ver amenazas que vendrían de parte de Anuel, donde amenaza a la madre de sus hijos de tomar represalias si salía con algún rapero adversario como Arcángel.

“Sabes que como te vea con Frabian, o alguien del coro del, o de Arcángel, o de Rochy o el Alfa o un puto cantante, vas a tener un cabrón problema conmigo YAILIN. Y si te crees que es un chiste, pues te reto”, escribió en el mensaje.

Además, le advirtió que tenga cuidado con los hombre con quien mantendría relaciones su expareja, pues no quería que sea nadie que él conozca. ¿Por eso le dolió que salga con Tekashi?

“Tú sí vas a hacer tus cosas, procura que yo no conozca al hombre que te lo meta o te lo vaya a meter o vayas a hablar. Porque es que no me importa después cómo te sientas con lo que haré. Que eso es lo que falta, que te vayas con los enemigos ahora”, agregó.

Los mensajes amenazantes que recibió Yailin La Más Viral por Whats App (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Asimismo, en un fragmento de un video en el que se le escucha discutiendo a Yailin y a Anuel, se escucha a la intérprete confirmar las amenazas que había recibido.

“Me dijiste que iba a matar a Alofoke, a Rochy, que ibas a matar a Arcángel si me veías con ellos”, decía el audio que publicó en sus historias de Instagram.

Mientras tanto, en otros mensajes que, presuntamente, le había escrito Anuel, el reguetonero le había escrito el miércoles 5 de julio. Ella le advirtió que presentaría todas sus amenazas a la policía, a lo que el exnovio de Karol G aseguro que Yailin estaba intentando dañar su carrera.

“Por qué eres así. Ya me dañaste mi carrera. Eso lo que quería, apagarme la carrera. Te pagaron pa’ que me haga daño. Coño, lulú, cómo va hacer eso, No sea así. Dime que tengo que hacer”, agregó.