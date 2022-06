Tras varios años de ausencia de los escenarios, Anahí, la excantante de RBD y protagonista de “Rebelde”, volvió este fin de semana a los escenarios, y lo hizo de la mano de Karol G.

Como se recuerda, Karol G viene realizando el “Bichota Tour Reloaled 2022″ por varios países de Latinoamérica, y este fin de semana se presentó en el Arena CDMX tras una caótica presentación en Guadalajara, donde se registraron peleas entre los asistentes.

Por ello, durante su presentación en la capital mexicana, la intérprete de “Tusa” se unio a Anahí, quien incluso lució su clásica estrella en la frente y su sombrero, para cantar varios temas.

Anahí cantó junto a Karol G en el Arena de Ciudad de México (Foto: Anahí / Instagram)

POR QUÉ ANAHÍ Y KAROL G LLORARON EN CONCIERTO

Fue así como la expareja de Anuel AA y la actriz que dio vida a Mía Colucci cantaron “Sálvame”, probablemente la canción más popular de la banda mexicana RBD y que las hizo llorar de emoción en el escenario.

“Es un momento muy emotivo porque yo soy superfan y ella estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir”, comentó Karol G a sus fanáticos durante el concierto.

Luego, en redes sociales, “La bichota” volvería a alabar su colaboración con Anahí. “Te amo de la forma más pura, más real y genuina. Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación. ¡Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también! ¡GRACIAS!”, añadió.

Anahí y karol G interpretaron "Sálvame" (Foto: Anahí / Instagram)

Por su parte, Anahí confesó que se encontraba impactada por el gran recibimiento que obtuvo en su participación en el concierto.

“Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca, ¡son una generación increíble!”, indicó entre lágrimas de emoción.